Szent István király ünnepe Londonban

A szentmisén jelen volt Kumin Ferenc új londoni nagykövet és családja, Gyombolai Zsófia, a magyar diaszpórakapcsolatokért felelős diplomata, gróf Hadik András, Salánki István református lelkész.

Báró Gelsey Vilmos, aki a londoni magyar közösség nagy barátja és támogatója, egészségi állapota miatt sajnos nem tudott jelen lenni, de lélekben velük ünnepelt.

Bátorításképpen a szentmise elején segítségül hívták tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros gondolatait, amelyek 1974. augusztus 20-án a bécsi Pázmáneumban hangzottak el Szent István király ünnepén: „Kedves Magyarjaim, ünnepeljük Szent István királyunkat, az ezeréves történelemnek legnagyobb magyarját és a mi szent hitünk térítő apostolát.”

A jelenlegi járványhelyzetben akár azt is érezhetjük, hogy el vagyunk szakítva az anyaországtól – mondta el prédikációjában Csicsó János angliai magyar főlelkész. – Szent István királyunk példája és öröksége, bárhol is élünk és bármilyen nehéz is az élet, mindig a sziklára épített krisztusi hitről tesz ma is tanúságot. Csak akkor vagyunk képesek megőrizni a katolikus kereszténységünket és magyar identitásunkat, hogyha mindig követjük Jézus Krisztus tanítását, és nem felejtjük el Szent István király szilárd hitét.

Mindszenty József bíboros szavai ma is érvényesek: „A történelem az élet mestere. Akik a történelmi igazságot nézik, azok nem tévednek, de akik elhanyagolják, azok a tévedésnek az áldozatai.”

A szentmise végén megáldották az új kenyeret, és átadták az idei Szent István-díjakat. Az idei kitüntetettek Hastings Mária és Kovács Jácint, akik hosszú éveken keresztül önzetlenül szolgálták a londoni magyar közösséget.

A szentmise nemzeti imánkkal, a magyar himnusszal zárult. A közös ünneplés a közeli parkban folytatódott piknikezéssel.

Szöveg: Csicsó János/Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség

Fotó: Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség

Magyar Kurír