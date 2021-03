Szent József-tanya Sagamuban – A nigériai szaléziak a fenntartható fejlődés szolgálatában

A közel 256 ezer lakosú Sagamuban keresztények, muszlimok és őslakosok élnek együtt. A terület főleg mezőgazdasági termékeiről ismert, leginkább a kakaóról és a kóladióról. A régió sokszínű növényzete, a nagyszámú és kiterjedésű szabad, illetve parlagon álló földterület sok helyi érdeklődését irányítja a mezőgazdaság felé, ennek ellenére a régiót nagyon komolyan sújtja a magas munkanélküliség, az alulfoglalkoztatottság és a formális oktatás hiánya.

A „Szent József-tanyát” egy 25 hektáros területen alakították ki, és főként ifjúsági, illetve kistermelői gazdálkodási központként funkcionál a térségben. A projekt legfontosabb elemei a növénytermesztés és az állattenyésztés, illetve a kutatás és a képzés lehetőségeinek megteremtése és biztosítása.

A projekt legfontosabb célkitűzése a jövedelemteremtés és a foglalkoztatás, különösen a fiatalok, özvegyek és nők, lányok, szegénységben élők számára; az élelmezés megoldása a növénytermesztési módszertanok fenntarthatóságra irányuló javítása révén; a piaci és az innovatív technológiához való hozzáférés biztosítása; az éghajlattal szemben ellenálló technikák és gyakorlatok átadása a kistermelők termelékenységének és jövedelmének fenntartható módon történő növelése érdekében; platform megteremtése a gyakorlati tapasztalatok megosztására a gazdálkodók és a helyben élő jövendőbeli gazdák számára; a kisgazdálkodók foglalkoztatási lehetőségeinek szélesítése általában. Mindezek mellett igyekeznek segítséget nyújtani az illegális migráció megfékezésében is.

A mintagazdaságban a termesztésre kiválasztott növények között van a saláta, a káposzta, az ugu, az uborka, a kukorica, a szójabab, a manióka, a jamsz, és minden más nélkülözhetetlen növény – az évszaknak és a keresletnek megfelelően. A gazdaságban a későbbiekben üvegházat is kialakítanak. Minden gyakorlaton várhatóan száz fő vesz majd részt, különösképpen is számítanak a szegény sorban élő nők részvételére. A projektben – melynek kiemelt célcsoportja az országszerte szegénységben, kiszolgáltatottságban élő fiatalok, illetve a nők – a helyi Don Bosco szakiskolák hallgatói, a mezőgazdasági intézményekben végzettek, kistermelők, a már korábban is a mezőgazdaságban dolgozó családok, illetve a potenciális migránsok és visszatérők, sőt az agrárkutató szektor szakembereit is igyekeznek bevonni a programba. Így összesen várhatóan több mint ötezer kedvezményezett vesz részt közvetve vagy közvetetten a zászlóshajó projektben.

Forrás és fotó: ANS – Sagamu/Szaléziak.hu

