Szent László-zarándoklattal kezdődött Nagyváradon a Festum Varadinum kulturális programsorozat

Ternyák Csaba a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyét és Váradot alapító király elkötelezett hitét, példamutató életét méltatta: a lovagkirály bátorsága, küzdő szelleme, Istenbe vetett hite tesz minket képessé arra, hogy ne lemondóan tekintsünk a jövőbe, hanem bátran, lelkesen, kitartóan tevékenykedjünk. Fiataljaink tanuljanak, dolgozzanak, kövessék Szent László és az előttünk járt nemzedékek hűségét. Rajtunk múlik, hogy sikerül-e a keresztény és magyar ideált megvalósítani a 21. századi viszonyok között – fogalmazott az érsek.

Ternyák Csaba egri érsek szerint „látszólag a múltba révedünk, hiszen egy sok száz évvel ezelőtt élt királyt, Szent László királyt ünnepeljük. Valójában azonban azért tesszük ezt, mert visszanyúlunk a gyökereinkhez, a múltunkhoz, abból erőt merítve tudunk valóban előrehaladni és menni tovább azon az úton, amelyet az ősök kijelöltek nekünk, amelyben azt élhetjük meg, abból meríthetünk erőt, hogy Krisztus a jövőnk.” Az egri érsek hangsúlyozta: fontos tudatosítani, hogy valóban Krisztus legyen életünk középpontja, őrá irányuljon életünk.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök elmondta, hogy 2010 óta ez a nap egyházmegyei zarándoklati nap, amikor az egyházmegye plébániáiról hívek csoportja elindul és részt vesz a közösen bemutatott szentmisén, de az egyházmegye határain kívülről is bekapcsolódnak zarándokok az ünneplésbe. „Fontos ez az ünnep, mert Szent László kimagasló személyisége az egyházmegyének és a magyarságnak egyaránt. Ő az alapítónk, védőszentünk, ő az a példakép, akire figyelhet a mai ember is, amikor próbál helytállni, hogy jó keresztény, jó családtag, a közösség építője legyen” – fogalmazott az összefoglaló videóban.

Az ünnepre meghívást kaptak a gyulafehérvári papnevelő intézet végzős növendékei és elöljárói is. Vagrin István kispap szerint „az ember vágyik arra, hogy valaki példát tudjon mutatni neki, valaki példával járjon előtte”. Szent László és az ő életstílusa olyan példa számunkra, ami most is aktuális, amit most is meg lehet valósítani. Ehhez jó fogódzót jelent egy ilyen zarándoklat, amikor „az ember megvallja a magyarságát, a hitét, amikor megvallja, hogy Szent László életpéldáján keresztül még jobban meg tudja közelíteni az Istent” – magyarázta a kispap.

A szentmisén a Szent László ének- és zenekar mellett közreműködtek a budapesti Erdődy Kamarazenekar zenészei is. A zarándokok imával és énekekkel kísérték Szent László ereklyéjét a hagyományos hermás körmeneten.

