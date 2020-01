Szent Margittal találkozhatunk a szigeten

Egyházunk január 18-án ünnepli Árpád-házi Szent Margit égi születésnapját. Évtizedek óta hagyomány, hogy a Margit-szigeti kolostor romjainál, ahol a királylány szerzetesként élt, és ahol sírja ma is látható, az esztergomi érsek szentmisét mutat be hazánkért. 2020-ban az ünnepélyes liturgiát január 19-én, vasárnap 11 órakor celebrálja Erdő Péter bíboros, prímás. A fontos egyházi és társadalmi eseményre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Szent Margit szentté avatásnak 75. évfordulója alkalmából a Fővárosi Önkormányzat szobrot állított a szentnek a szigeten. Elgondolkodtató, hogy Bakos Ildikó alkotását nem a kolostor romjai között, hanem a sétány mellett helyezték el. Nekünk, arra sétáló embereknek mégis az az érzésünk, mintha a kolostorban találkoznánk vele. Talán azért, mert a szent tekintete azt tükrözi, hogy találkozott az Úrral, és ezt az élményt hordozza a szívében, ennek öröme tükröződik az arcán, a szemében. Ezzel ajándékozza meg az arra járókat is.

Sétáikra az emberek általában magukkal viszik a napi gondjaikat is. Nemcsak megpihenést, hanem felüdülést, megerősítést várnak. Lehetnek köztük olyanok is, akik azon töprengenek, hogy miként tudják megváltoztatni az életüket, ami nem várt akadályba ütközött, vagy rossz irányban halad. Más szavakkal megtérésre lenne szükségük, de nincs hozzá erejük. A találkozás a szoborral segítséget nyújthat ehhez. Szent Margit is állandó küzdelmet vívott a környezetével, amihez kegyelmi erőre volt szüksége. Szülei, az eredeti szándékukat megváltoztatva, az ország politikai helyzetét szem előtt tartva férjhez akarták adni. Megfeledkeztek arról, hogy égi jegyesének Margit már elkötelezte magát, és egy másik ország ügyeit tekinti elsődlegesnek. A szerzetes nővéreket pedig, akik javarészt az ország főurainak lányai közül kerültek ki, zavarba ejtette társnőjük másokat szolgáló, radikális szeretete. Emiatt sokszor elmarasztalták őt. Nem voltak felkészülve arra, hogy kövessék, ezért inkább elítélték a viselkedését. Szent Margitnak naponta erőre volt szüksége ahhoz, hogy megvívja ezeket a küzdelmeket. Ezt a kegyelemi erőt az Úrral való találkozás adta meg számára, és az, hogy az ő jelenlétében élt.

Szent Margit napján az ünnepi szentmise kegyelmeiből részesülve, a szobor előtt állva, saját életünk eseményein elmélkedve mi is felismerhetjük: életünk útjain segítséget csak felülről kaphatunk. Isten adhatja meg azt a belső látást, ami segítséget jelenthet ahhoz, hogy küldetésünket egyre jobban felismerjük, és visszautasítsunk minden olyan, külső sikereket ígérő kísértést vagy ellenhatást, ami erről az útról letéríthet minket.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2020. január 19. lapszámában jelent meg.