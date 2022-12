Szent Márton nyomában kerékpárral, kamerával – Kisfilm készült a zarándokútról

– Mi már régebb óta ismerjük egymást, hiszen dolgoztunk együtt néhány film elkészítésében. Azt viszont még nem tudom rólad, hogy mi az első Szent Mártonhoz köthető emléked?

– Szívesen mondanám humorosan, hogy ez természetesen a nevem, de azt nem én választottam. Az első igazi emlékem általános iskolás koromból sejlik, ami a Szent Márton napi hagyományokhoz kapcsolódik. Talán Lendvai Zoltán atya mesélt nekünk a Püspöki Általános Iskolában, a köpenymegosztásról és a hozzá fűződő hagyományokról, szellemiségről. Egyébként közel lakunk a Szent Márton-templomhoz, oda jártunk, járunk szentmisékre. Tehát van egy erős érzelmi kötődés is.

– Első Szent Mártonról szóló filmedet mikor készítetted?

Diákokkal forgattam az első Szent Mártonhoz kapcsolódó filmjeimet. Az egyiket Aigner Géza atyával, a másikat Molnár János atyával, aki akkor még a Brenner Kollégium lelki vezetője volt. A feladat Szent Márton életének, örökségének, kultuszának, emlékeinek bemutatása és megismertetése volt a fiatalok szemszögéből, iskolai ismeretterjesztés céljából. Ennek már nagyjából 10 éve. Szent Mártontól azóta sem szakadtam el, mivel a Szombathelyi Egyházmegye és a Szombathelyi TV közös együttműködésében az egyházmegye Szent Márton titulusú templomairól is készítettem filmeket. Ezek megtekinthetők az egyházmegye honlapján.

– Nemrégiben egy új feladatot kaptál, hiszen a Pozsonytól Szombathelyig tartó Szent Márton Zarándokútvonalat kellett kerékpáros szemszögből bemutatni. Ez a turisztikai ágazat is fejlődik, és az útvonal több lehetőséget is tartogat a kerekezők számára. Milyen szempontból mutatja be a film az utat, mire helyeztétek a hangsúlyt, mi volt a koncepciótok?

– Izgalmas kihívás volt a film elkészítése, amelyre a Nyugat-Pannon Kft.-től kaptunk felkérését. Az út több állomását igyekeztünk bemutatni, pl. Pozsony, Mosonmagyaróvár, Ásványráró, Győr, Lébény, Andau, Sopron, Kőszeg, Szombathely Szent Mártonhoz kapcsolódó helyszíneit, emlékeit. Bejártuk a templomokat, köztéri alkotásokat is és természetesen kerékpáros pihenőhelyeket is bemutattunk. Egy komplex képet szerettünk volna adni az útról, hogy aki ezen végigteker, egy kicsit jobban tudja, hogy mit láthat.

A célunk a filmmel, nem csak a turisztikai értékek bemutatása volt, hanem hogy hangsúlyozzuk a lelki elmélyülés lehetőségét is. Megmutassuk a fiataloknak, hogy ki lehet szakadni a mobil és az internet világából, hiszen a környezetünk tele van izgalmas, felfedezésre váró helyszínekkel, valamint, hogy a vallás, a lelki elmélyülés, feltöltődés, szerves részét képezheti egy-egy utazásnak.

Megfér egymás mellett az ima és a szelfi.

– Téged mi érintett meg az úton? Igaz, kamera volt a kezedben, de Neked kellett átgondolni mit és hogyan mutatnál be, amihez azért elmélyülés is kell.

– Nagyon nagy élmény volt az egész út. Lébényben a Szent Jakab-templomban, úgy tudtunk csak forgatni, hogy éppen imádkoztak a helybeliek, és ez adott egy különleges atmoszférát ott a helyszínen és reményeink szerint a filmnek is. Szerencsére mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket, amiért hálásak vagyunk. Szerettem volna, ha ezek az érzések, amennyire csak lehet, a filmen keresztül is átsugározzanak és ösztönözzék a nézőket, hogy ne csak nézzék, hanem éljék is át a Szent Márton Út adta lelki-turisztikai élményeket.

– A filmezés nem csak munka Neked, hanem szenvedély is. Mit szeretnél üzenni a filmjeiddel? Vagy ha a legutóbbi filmhez kötjük, mit üzen általad Szent Márton a ma élő embereknek?

– Szeretnék történeteket elmesélni olyan gondolatokról, amelyek engem és remélem, sokakat foglalkoztatnak. Szerintem nagyon fontos lenne, ha nyíltan és őszintén beszélgetnénk a minket érintő és érő dolgokról.

Avassunk be másokat az örömünkbe és bátran beszéljük meg nehézségeinket.

Örülnék, ha úgy osztanánk meg egymással a gondolatinkat, ahogy Szent Márton osztotta meg a köpenyét a koldussal.

Szerintem ez lehetőséget adna a felmerülő kérdések, problémák megválaszoláslában és közös megoldásában.

A Szombathelytől Pozsonyig tartó kerékpárútról készült film az alábbi videóra kattintva megtekinthető.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: M.A.D. Studio



