Szent Miklós napján új óvodájuk megszentelését ünnepelte a dunakeszi görögkatolikus közösség

Rekordidő alatt épült fel Dunakeszin az új, emeletes óvoda: 2019 őszén készültek a tervek, a kivitelezési munkálatok 2020 szeptemberében indultak, 2021 szeptemberében pedig már két csoport kezdhette meg a nevelési évet. Az épület alsó szintjén a csoportszobák, az emeleten tornaterem és fejlesztőszobák kaptak helyet. Az intézmény védőszentjének napján pedig már a felszentelés szertartására gyűltek össze az egyházközösség tagjai.

Az óvodások Szent Miklóshoz szóló énekkel vonultak be a templomba, a Szent Liturgiára megteltek a padsorok. A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda megszentelését ünnepelték: a Szent Péter és Pál-templom szomszédságában elkészült a 75 férőhelyes épület. A görögkatolikus egyházközséggel együtt ünnepelt Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke, Jaczkó Sándor budapesti helynök, valamint számos görögkatolikus paptestvér, illetve Farkas László, Dunakeszi római katolikus plébánosa is.

Kocsis Fülöp megható pillanatként élte meg az óvodások énekes bevonulását, imáját.

Isten országának megértéséhez jutunk közelebb, ha a gyerekek drága tekintete, félénk, megszeppent, egymás kezét kereső magatartása megmelegíti szívünket, mosolyt csal arcunkra.”

Kocsis Fülöp szentbeszéde is abba a titokba adott betekintést, hogyan tudta Jézus vonzóvá tenni azt a másfajta világlátást, amit képviselt. Jézus ugyanis azt hirdette, boldogok, akik éheznek, nélkülöznek, sírnak, akiket üldöznek. Arra buzdította követőit, hogy „legyenek olyanok, mint a gyermekek”. Mindezt egy olyan korban, amikor a gyerek dolgos kéznek, vagyontárgynak számított. Vajon hogyan tudott Jézus hódítani ezzel a józan észnek ellentmodó tanítással, ami aligha fért bele az ember boldogságról alkotott képébe?

Isten a semmiből teremtette az embert. Az édesanya méhében növekvő magzat a paradicsomi világból hoz magával valamit, a létével üzenetet közvetít Isten örök, eredeti szeretetéről. A főpásztor Barsi Balázs gondolatát idézte, mely szerint amikor az anya kilenc hónapon át várja gyermekét, már akkor szereti. Nem látta, nem tudja, milyen lesz. Nem azért szereti, mert ilyen vagy olyan, hanem pusztán azért, mert van. És ez a szeretet folytatódik, amikor a gyermek a maga törékenységével világra jön. Ez a szeretet van legközelebb Isten szeretetéhez. Ez a szeretet feltétel nélküli: ez az a szeretet, amely megérint bennünket, mert minket is szeretetre indít; ráébreszt, hogy a szeretet forrása mélyebben fakad, az embernek is ez a szeretet az útja. Jézus szavai – „legyetek olyanok, mint a gyermekek” – arra figyelmeztetnek, hogy fel kell fedeznünk a feltétel nélküli szeretetet. „Ezért olyan jó a gyerekek körében lenni, ezért hat meg minket, ha látjuk őket.”

Kocsis Fülöp hangsúlyozta, ehhez a szeretethez kell visszatalálnunk. Ez a szeretet kell hogy életünk mozgatórugója legyen. Jézus azt hirdette, hogy a szegénység, fájdalom, nehézség ellenére is boldog tud lenni az ember, ha felismeri ezt a szeretetet. A szeretet forrása itt van a földön. Ezért aki nem szereti ezt a világot, nem fog tudni szeretni a mennyben sem, aki itt nem tud boldog lenni, az ott sem.

Kocsis Fülöp egy kedves történetet idézett fel. Ismerősének mesélte el egy óvodás kisgyermek, hogy az óvodában a szülőkért, óvónénikért is imádkoznak. „Érted is szívesen imádkozom” – tette hozzá a gyermek. – Ez a beszélgetés azt mutatta nekem, hogy az óvodában tanítják Istennel beszélgetni a gyerekeket. Ha a kicsinyek párbeszédben élnek Istennel, akkor másoknak is fognak tudni segíteni, másokat is boldoggá fognak tudni tenni – fogalmazott. Ebben a folyamatban segítse őket és mindazokat, akik ide tartoznak, továbbra is az óvoda. Isten országa közel van, itt van köztünk és bennünk, ezt a gyerekek tudják. Imádkozzunk, hogy soha el ne felejtsék.

A közösség a szentelési szertartásban imádkozott Isten áldásáért. A szertartás alatt megilletődött gyerekek csendben követték az egyes lépéseket. Kocsis Fülöp elsőként az óvoda védőszentjének ikonját áldotta meg, majd a fődiakónus csengős füstölővel tömjénezte a termeket, ezután a főpásztor ment körbe, és az olajjal, majd a vízzel való megáldás következett. Eközben a hívek Bubrik Miklós parókus vezetésével imádkoztak.

Az ünneplés az óvoda tornatermében folytatódott. Tószegi Veronika, a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda vezetője köszöntötte a vendégeket, az egyházi és állami élet képviselőit, köztük Kocsis Fülöp érsek-metropolitát, Seszták István és Jaczkó Sándor helynököket, Tuzson Bencét, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkárát, Dunakeszi országgyűlési képviselőjét, Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízottat, Szabó József egyházügyi tanácsnokot, valamint Dunakeszi város felelős vezetőit, továbbá a Hajdúdorogi Főegyházmegye képviselőit, köztük Czövek Évát, a Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási referensét. Az ünnepen a Füstifecske csoport adott műsort.

Tuzson Bence visszaemlékezett a kezdetekre. „Néhány éve még nem volt itt semmi, sorban kinőtt a templom, parókia és most az óvoda. Egy óvoda építése – ezt ötgyermekes apukaként tudom – a gyerekeinkről és a jövőről szól. Munkát ölünk bele abba, hogy felépüljenek a falak, erős falak, mert értékalapra épülnek. Nekünk is ez az értékalap ad erőt, hogy nevelni tudjuk gyerekeinket, hogy tovább tudjunk építeni. Olyan világot akarunk létrehozni, ahol érdemes és jó élni. Ez megéri a fáradságot, a munkát. A gyerekeinknek pedig olyan értékeket akarunk adni, amivel ők is képesek lesznek ezt a kultúrát újjáteremteni.”

Tarnai Richárd a „Miért jó idejárni?” – kérdésre igyekezett beszédében válaszolni: a család mellet a gyerekekben itt erősödhet meg, hogy mi a jó. A világ meg fogja mutatni nekik, mi a rossz. Nincsenek illúzióim, én is ötgyerekes apa vagyok. Majd felnőttként hozni fognak egy döntést, mi mellett köteleződnek el, ezért fontos, hogy meghatározó impulzusok érjék őket gyerekként. Szent Miklós ünnepén arra hívta fel a figyelmet, ha mindenki megtalálja a feladatát és a helyét, akkor lesz jó a világ. A myrai szent a magyar kormánynak is példakép, ezt mutatja az a sok-sok intézkedés, mely a családokat támogatja. Ezt a kormány nem azért teszi, mert olyan jó, hanem azért, mert olyan példák lebegnek a szeme előtt, mint Szent Miklós. Arra biztatott, döntsünk a jó mellett, induljunk el, tekintsünk és kapaszkodjunk a végtelenbe, a kikötőben ott van valaki, aki Miklóst is várta, és minket is várni fog.

Szabó József egyházügyi tanácsnok mint régi dunakeszi lakos arról a gyarapodásról beszélt, amit Dunakeszi és a görögkatolikusság itt megért. Hosszú éveken át vágytak templomra. Már áll és benépesült a templom. Felépült a parókia, most pedig az óvoda. A görögkatolikus közösség hozzájárul Dunakeszi egyházi, társadalmi és kulturális életének gazdagodásához. Azt az örömét fejezte ki, hogy az építkezés a városban folyamatos. A minap ünnepelték a Krisztus Király Katolikus Iskola kibővülését, a Szent Imre-templom és az előtte lévő tér megújulását. Ma már minden gyereknek biztosított a bölcsődei és óvodai férőhely. Akik ide, a Szent Miklós Óvodába járnak, egy összetartó lelki család tagjai is lesznek – mondta Szabó József.

Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke elmondta, fenntartásukban már ötezer gyerek tanul, az óvodások száma ötszáz. A zsoltárosra utalva így fogalmazott: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fárad az építő. Érezzük át ennek az igazságát, és mondjunk köszönetet az építőknek. De tudnunk kell, a következő évek is igénylik az Úr segítségét, valamint a szolgálatunkat Isten dicsőségére és nemzetünk épülésére. Örömét fejezte ki, hogy az Észak-Magyarországon őshonos görögkatolikusság megtalálja itt, Budapest vonzáskörzetében a helyét, és köznevelési intézményekben is megkapják a biztos alapot az élethez. Dicsérte az összefogást, hogy részük lehet a kormányzat egyházi óvodafejlesztés programjában, melynek keretében 4 óvoda épül a főváros környékén, négy pedig Debrecen körül.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita zárszavában visszatért a homíliájában megfogalmazott gondolatához: Gyönyörködhettünk a gyerekek énekében, sokgyermekes családapák szólaltak meg. Köszönetet mondunk Istennek, hogy olyan világot teremtett, ahol a gyerekek ekkora örömet nyújtanak nekünk. Bízunk benne, hogy tovább tudjuk segíteni ezt a szép épületet, ahol a gyerekeken láthattuk, milyen értékes munka folyik. Ne féljünk a gyerekáldástól, szüksége van rá az országnak – biztatott.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír