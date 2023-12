Szent Miklós tiszteletére szentelték az ország legfiatalabb görögkatolikus fatemplomát Fényeslitkén

Az ősi hagyományokat is idéző fényeslitkei templom fából épült. A hívek egy évtizeden keresztül álmodoztak róla, míg végül sok ember összefogásával megépülhetett.

Így a Szabolcsveresmart filiájaként működő egyházközség immár saját templomában dicsérheti az Urat. Máté Csaba parókus a község görögkatolikusainak, a térségben élő ruszin közösségnek, valamint a háború elől, Ukrajnából menekülőknek a lelki-vallási igényére is figyelemmel indult el a templomépítés embertpróbáló és hosszadalmas útján – utalt az előzményekre Szocska Ábel, aki Csaba atyát szolgálatáért – kifejezve háláját – püspöki áldásban részesítette a templomszentelési szertartás végén.

A szentelést Orosz Atanáz vezette, az oltárasztalt koncelebráló püspöktársaival, Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel és Luscsák Nílus püspökkel, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye görögkatolikus apostoli adminisztrátorával közösen kenték meg szentelt vízzel, olajjal, borral, majd belehelyezték Boldog Romzsa Tódor vértanú ereklyéjét. Végül az ikonosztáz előtt együtt imádkoztak.

A szentelésen és az azt követő Szent Liturgián több kárpátaljai paptestvér és az Ukrajnából származó Andrej atya, máriapócsi bazilita szerzetes is jelen volt. Az ikonosztázion két kárpátaljai műhely munkája, ám még hiányos: csupán az alapképek készültek el. Az anyagi keret megteremtésével a többi ikon is elkészül majd – mondta Máté Csaba.

„Nem hagyok nyugtot halántékomnak, míg helyet nem teremtek az Úrnak” – idézte a zsoltár szavait Orosz Atanáz prédikációjában, jellemezve Csaba atya buzgóságát a templomépítés kapcsán, majd Aggeus prófétáról beszélt, akire e napon emlékeznek. A kis próféta Ószövetségben olvasható rövid könyvében Aggeus Isten üzenetével sürgeti a népet, hogy építsék újra az Úr lerombolt templomát. „Menjetek föl tehát a hegyre, hozzatok fát és építsétek újjá a templomot! Kedvem találom majd benne és megdicsőülök általa – mondja az Úr.” (Agg1,8) Felhívása ránk is vonatkozik – vont párhuzamot a próféta több ezer évvel ezelőtti története és a Fényeslitkén zajló események között a főpásztor.

S bár az Isten ég és föld Ura, és nem lakik emberi mértékkel mérhető épületben, azt ígéri, hogy megszentel mindent dicsőséggel. S

amikor Isten a dicsőséget ígéri, saját szeretetközösségének kiáradását ígéri a templomra

– magyarázta a főpásztor. Erről a helyről fogtok békességet nyerni.

Miután Mózes befejezte a frigyláda építését, Isten dicsősége szállt le, és betöltötte a sátrat. Salamon a templomépítést követően először maga is kételkedik: lehetséges-e, hogy emberek közt lakozzon az Isten? S mi már tudjuk karácsonyhoz közeledve, hogy igen, ez lehetséges. A salamoni templomszentelési imában kifejezett öröm köszönt vissza a Fényeslitkén imádkozott gondolatokban: „A fényes nap megszenteli az egész földkerekséget!” „Isten a fényes naphoz hasonlóan kiáradt Fényeslitke népére” – zárta gondolatait Orosz Atanáz püspök.

A Boldog Romzsa Tódor püspök ereklyéjét és az annak hitelességét bizonyító okiratot Luscsák Nílus püspök hozta és adományozta a templomnak és a közösségnek.

A templom előtt egy százéves fából készített kereszt áll. Az út menti keresztet a korpusszal Kisvárda Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata adományozta.

A szertartáson helyi és kisvárdai világi vezetők is tiszteletüket tették. A templom első nagy ünnepére több ember érkezett (a vendégek között hét ország ruszinjai is jelen voltak), mint ahány embert a tér befogadni képes, így akik nem fértek be, a templom mögött felállított sátorban kivetítőn és hangszórók segítségével követhették az eseményeket.

Az ünnepséget agapéval folytatták.

A szentelésen készült riport ITT meghallgatható.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye/P. Tóth Nóra

