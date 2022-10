Szent Mór püspökre, a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjére emlékeztek Pécsen

Az ünnepi szentmisét Felföldi László, az egyházmegye főpásztora és Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök vezette, koncelebrált Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök, a székesegyház plébánosa és Máger Róbert püspöki irodaigazgató. A szentmise szónoka Kovács József püspöki titkár volt. A zenei szolgálatban közreműködött a székesegyház Palestrina Kórusa és Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, zeneigazgató.

A homíliában Kovács József püspöki titkár Mór apát pécsi püspökké választásának legendáját elevenítette fel. Szent Mór az államalapítás korában Pannónia szent hegyén, a Szent Márton-hegyen, a mai Pannonhalma bencés kolostorában nevelkedett, tanult és növekedett a hitben és erényekben, majd a Szent István-i eszméket követve az örök és biztos értékek tárházát kínálta saját életén át a fiatal Pécsi Egyházmegyének.

„A Dunaföldvártól a Száváig, Ozorától Pozsegáig négy vármegyét magába foglaló Szent István-i egyházmegye püspöke lett Mór. Az egyházmegye területe azóta összezsugorodott, a hívek létszáma kevesebb lett, sokszor érezhettük, hogy nincs jövő, és Istennek ezt a jó földbe vetett pécsi gabonáját, az aratni valót megtizedelték, leigázták, elnyomták... de még mindig él és élni akar – fogalmazott a püspöki titkár. – A gyümölcs, a gabona, ahogyan az evangélium is hirdeti, Szent Mór óta számtalanszor beérett már, számtalanszor újra vetették és nőtt ki a kopár földből egyházmegyénkben.

A legendárium hirdeti, hogy Mór csendes magabiztosságát és megingathatatlanságát vette észre és ismerte fel Szent Imre herceg, majd tárta apja, Szent István elé. A mi korunkban is akadnak bőven Szent Imre hercegek és Szent Mór püspökök, akik látszólag észrevehetetlenül, de a krisztusi hitet és erőt hirdetik megingathatatlanul az örök, isteni erkölcsi értékeket tagadó többséggel és a talajtalansággal szemben” – hívta fel a figyelmet szentbeszédében Kovács József.

Majd felidézte, hogy Szent Mór évszázadokon át tartó folyamatos tiszteletét a Szentszék 1848. július 22-én hivatalosan is jóváhagyta. Egy év múlva püspöki körlevélben jelentették be: „IX. Piusz pápa Mórnak, a 11. századi pécsi püspöknek nyilvános tiszteletét elrendelte és életbe léptette. Szent Mór hitvalló és püspök egyházi ünnepét évente az egész Pécsi Egyházmegyében a szerzetestemplomokban is szentmisével és zsolozsmával október negyedik vasárnapján kell megülni.”

Az ünnepet 1913-ban rögzítették október 25-re. XI. Piusz pápa 1925. december 4-én pedig a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjévé nyilvánította Mórt.

A szentmise zárásában Felföldi László megyéspüspök Szent Mór közbenjárását kérte a Pécsi Egyházmegye családjaiért, közösségeiért. A liturgia a magyar szentek himnuszával zárult.

A szentmisén részt vettek a Boldogasszony Imaszövetség tagjai, akik ezt megelőzően a Magtár Látogatóközpontban tartották hagyományos találkozójukat. A Boldogasszony Imaszövetségét Udvardy György pécsi megyéspüspök alapította 2017-ben azzal a céllal, hogy „a Pécsi Egyházmegye evangéliumi küldetését támogatva, a Máriagyűdi Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával megerősítve egyre többen hordozzák imádságaikban közös ügyeinket”. A találkozóról részletes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Tóth Györgyné, Hegyi László

