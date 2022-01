Szent papokra és szent keresztényekre van szükség – Elsőhétfői mise Boldog Apor Vilmos tiszteletére

Pápai Lajos szentbeszédének középpontjába a tanúságot és annak kiteljesedéseként a vértanúságot állította. A tanúságra példaként Keresztelő Szent János alakját hozta, aki Jézus Krisztus előhírnöke is volt, és egyben rámutatott Krisztusra. Szent Ágoston így hasonlította össze őt Jézussal: „János a szó, az Úr pedig az Ige, aki a kezdetben volt.”

Keresztelő János saját küldetését így foglalta össze: „Én láttam és tanúskodom róla, hogy Ő az Isten Fia.” Ilyen hiteles tanúságot tett Jézus Krisztus mellett Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünk is. Pápai Lajos rávilágított, hogy ugyan Apor püspök származásából kiindulva más pályát is választhatott volna, azonban látta, hogy egy a szükséges, és a papságot választotta élethivatásának. Elmondta: korunkban is nagy szükség van hiteles papokra, püspökökre, akik Krisztus valódi tanúi, és akik eligazodási pontot jelentenek a mai világ útkeresőinek is. Az ilyen papoknak és püspököknek világítótoronyként kell szolgálniuk az emberek életében. Boldog Apor Vilmos püspök példájával, ahogyan a szentmisét is bemutatta, nagyon sok papi hivatást tudott elindítani.

Keresztelő Szent János és Boldog Apor Vilmos püspök tanúságát is vértanúságuk tette teljessé. A vértanúság Isten különös kegyelme; ajándék, melyet az igazi keresztény élettel elő lehet készíteni – fogalmazott. A vértanú főpásztor így írt lelkigyakorlata alatt, a papszentelés előtt: „Valóban úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság. Boldogok, akiket üldöznek és szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága: az önfeláldozás, az életáldozat és a vértanúság.” A kor, amelyben mi is élünk, nagyon hasonlít Apor püspök korához, napjaink óriási kihívást jelentenek nekünk, keresztényeknek. Ezért nagy szükségünk van igazi keresztényekre – szent papokra és szent keresztényekre. Mindenekelőtt azonban nem szabad félnünk! – bátorított szentbeszédének zárásaként Pápai Lajos.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Hencz Márton



Magyar Kurír