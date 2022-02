Szent Ritáról elnevezett közösségi házat avattak Márkón

A vasárnap 15 órakor kezdődő szentmise keretében Nagy Károly apát kanonok Szent Rita életéről beszélt, s rámutatott arra, hogy Szent Rita a lehetetlennek tűnő ügyek közbenjárója, védőszentje. Hallotta már hírét, hogy a márkói egyházközség különös tiszteletben tartja a szentet. Évekkel ezelőtt a falu népe egy emberként fohászkodott egy számára nemes ügyért a szenthez, és kérésük meghallgatásra talált. Kifejtette, hogy itt is látszik, milyen nagy ereje van a közös imának, és milyen nagy erő rejlik abban, amikor a hívő ember egy szent közbenjárását kéri. A szentmise végén Szent Rita-ereklyével áldotta meg a híveket, majd ezt követően átvonultak a plébánia udvarára, ahol Károly atya megáldotta a Szent Rita Közösségi Házat. Az egyházközség kórusát Csomay Tünde kántor vezette.

Az ünnepségen Ovádi Péter helyi országgyűlési képviselő is szót kapott, aki hangsúlyozta: a kormány azért hívta életre a Magyar Falu Programot, hogy a vidéket erősítse. A képviselő örömmel jegyezte meg, hogy a márkóiak nagyon jól tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Kiemelte azt is, hogy az utak és járdák építése, valamint az önkormányzati épületek megújítása mellett az is nagyon fontos, hogy a közösségekre is odafigyeljenek. Mint mondta, Prímász Gábor Róbert atya vezetésével a közösség ereje is megmutatkozott ebben a pályázatban, amihez gratulált a márkói egyházközség tagjainak.

A beruházásnak köszönhetően egyházközségnek lesz hol megtartania a közösségi összejöveteleket, a bibliaórákat, a plébániai hittanórákat és az énekkari próbákat.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír