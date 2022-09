Szent Vérében az élő Krisztus van jelen – Zarándokmisét mutattak be a bátai kegytemplomban

Nem csupán a környékről, Tolna és Baranya megyéből, hanem a szomszédos egyházmegyékből, sőt még Nógrádból is érkeztek zarándokok a jeles ünnepre. A bazilikában több mint ötszáz zarándok vett részt az ünnepi szentmisén. A helybéliek közül sokan népviseletbe öltözve vonultak be a szertartásra a kereszt mögött.

Zarándokként mindannyian érezzük, hogy Jézus teste és vére most is jelenvaló – kezdte szentbeszédét Mayer Mihály. Nem csupán a múltban volt így, a mohácsi csata előtt, vagy amikor a szentostyában itt, Bátán is megjelent a vér.

A régmúlt és a jelen a liturgiában összekapcsolódik, eggyé válik. A liturgia ugyanis nem közönséges emlékezés múltbeli eseményekre, hanem jelenvalóvá teszi a szóban forgó valóságot.

Amikor Jézus vérére emlékezünk, az a történelmi múlt és a jelen egységének kifejeződése.

A Szentföldön, Kafarnaumban mindig megmelítik a csodákat, amelyek ott történtek, de ritkán ejtenek szót arról, hogy Jézus ott ígérte meg az Eucharisztiát – folytatta elmélkedését a nyugalmazott püspök. Amikor Jézus kijelentette, hogy az ő teste, az élő kenyér étel, az ő vére pedig ital, akkor sokan megbotránkoztak, és elfordultak tőle. Ekkor kérdezte meg az apostolokat: „Ti is el akartok menni?” Erre válaszolta Péter: „Hová mennénk, Uram, neked örök életet adó igéid vannak.” Amikor Jézus az utolsó vacsorán hálaadással megtöri a kenyeret, az ő testét, és átnyújtja a bort, az ő vérét az apostoloknak, tanítványait mintegy emlékezteti: „látjátok, erről beszéltem.”

Egy eucharisztikus csodáról szóló történetet is elmondott a híveknek a püspök, amely megmutatja, hogy a természetfölötti valóság jelenvaló. Történt az olaszországi Sienában, 1730. augusztus 14-én, hogy Szűz Mária mennybemenetele ünnepének előestéjén tolvajok törtek be a Szent Ferenc-bazilikába. A templomot átkutatva eltulajdonították a több mint 200 szentostyát tartalmazó értékes ezüstkelyhet. Néhány nappal később, egy templomi perselyben bukkantak ismét rájuk. A csodás megmenekülést követően nem szolgáltatták ki a híveknek a szentostyákat, hanem szentségimádásban helyezték az oltárra. Mindenki csodálattal észlelte, hogy a szentostyák hosszú évek, évtizedek alatt sem indultak romlásnak, hanem megőrizték meglepő frissességüket és kellemes illatukat. Több vizsgálatot és kísérletet is végeztek rajtuk. 1789-ben Tiberio Borghese érsek a lepecsételt cibóriumba az átváltoztatott szentostyák mellé tíz évre elhelyezett nem átváltoztatott ostyákat is. Amikor tíz év elteltével egy bizottság kinyitotta a cibóriumot, megállapították, hogy a nem átváltoztatott ostyákból csak sötétsárga színű por maradt. Azóta számos szent és pápa zarándokolt el Sienába, hogy lerója tiszteletét, ahol az eucharisztikus csoda előtt napjainkban is minden hónapban szentségimádást tartanak.

A hagyományos bátai zarándoklat alkalmából mi is azért gyűlünk itt össze minden évben, hogy lerójuk tiszteletünket a szent ereklye előtt.

Az ünnepi szentmise végén, Jézus Szent Vérének litániáját követően szentségi áldással bocsátotta útjukra a zarándokokat Mayer Mihály nyugalmazott püspök.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír