Szentek nyomában – Ifjúsági zarándoklaton vettek részt a győri Prohászka-iskola diákjai

A Szombathelyi Egyházmegye által szervezett ifjúsági zarándoklat résztvevői szentek – elsősorban Boldog Batthyány-Strattman László és Boldog Brenner János – nyomába eredtek április első két napján.

A győri diákok pénteken reggel vonattal indultak Szombathelyre. A Brenner János Általános Iskola és Gimnázium udvarán már gyülekezett a nagyrészt hetedikes kisgimnazistákból álló csapat.

A résztvevők meghallgatták Székely János szombathelyi megyéspüspök köszöntőjét, majd busszal a felújítás alatt álló jáki templomhoz mentek, ahol Isten áldását kérték a kétnapos lelki programra.

A főpásztor felhívta a fiatalok figyelmét a zarándoklatok szokásaira: például, hogy a lakott településeken énekelve haladunk át, illetve hogy az út során a résztvevők felváltva viszik a keresztet.

A kísérőtanárok mellett a zarándokokkal tartott egy Domonkos-rendi szerzetesnővér, Filoména nővér is.

A helyi közösségi házban szentségimádással hangolódtak az előttük álló lelki élményekre, és a diákok kis papírokra felírták imaszándékaikat.

A zarándokok énekelve vágtak bele az első napra tervezett 13 kilométeres szakaszba. A közös rózsafüzér imádság segítette a lecsendesedést és az elmélyülést. Szentpéterfa határában először a régi templomba tértek be imára, majd énekelve vonultak a település központjában található templomig, ahol szentmisét mutatott be Székely János püspök; koncelebrált Várhelyi Tamás szentpéterfai plébános és a csapattal zarándokoló Simon Dávid atya.

A szentmisét követően elfoglalták szálláshelyüket az iskola épületében, ahol a szentpéterfaiak nagy szeretettel és finom falatokkal várták őket.

A nap egy játékos kvízzel zárult, melynek vidám feladataiból sok tanulságos részletet ismerhettek meg a diákok Boldog Brenner János és Boldog Batthyány-Strattman László történetéből.

Szombaton kora reggel indultak Ausztria irányába. A rózsafüzér elimádkozása után és közös énekkel érték el az egykori Batthyány-birtokon található Maria Weinberg-templomát, ahol Boldog Batthyány-Strattmann László is gyakran töltött imádságos órákat családja körében.

Itt Dávid atya tartott rövid elmélkedést, majd folytatták zarándoklatukat Güssing, az egykori Németújvár irányába.

Székely János püspök kérésének megfelelően ezt a szakaszt mindenki csendben töltötte, azon elmélkedve, mi lehet Isten terve vele kapcsolatban, és hogyan válthatná ezt valóra. Güssing felé közeledve egy útba eső falu plébánosa vendégelte meg a zarándokokat a helyi fogadóban.

Innen egy rövid sétányira volt útjuk egyik célja, Güssing, ahol a helyi ferences templomban Boldog Batthyány-Strattmann László és szent életű felesége, Coreth Mária Terézia van eltemetve. Az osztrák fiatalok mellett a magyar diákok is tanúságot tettek, és elmondták, miben jelent számukra példát Boldog Brenner János. A német, magyar és horvát nyelven bemutatott szentmisében együtt imádkoztak és énekeltek osztrák és horvát testvéreikkel.

Innen már busszal utaztak tovább Rábakethelyre, Boldog Brenner János vértanúságának helyszínére. A Szentgotthárdhoz tartozó településen egy rövid sétával érték el azt a kis kápolnát, amely ahhoz a helyhez közel épült, ahol Boldog Brenner János vértanú életét adta Jézusért.

A kis kápolnában helyi fiatalok várták a csapatot; a messzebről érkezőkhöz hasonlóan ők is zarándokutat jártak be e napon.

Krisztián atya gondolatai és a dicsőítő dalok közös éneklése a kétnapos lelki program méltó lezárása volt.

„A zarándoklat során megtudhattuk, hogy a szemorvosként szegényeket gyógyító Boldog Batthyány-Strattmann László és a vidám, Istennek elkötelezett Boldog Brenner János élete hogyan válhatott értékteremtővé családapaként és lelkipásztorként. Megismertük, hogyan vitte őket az útjuk Isten felé és hogyan sugározták vissza a fentről kapott szeretetet és fényt családjuk, embertársaik felé – írta beszámolójában Nagy Mónika Rita tanárnő. – Nagy lelki élményben volt részünk, ahol mi is megtapasztalhattuk a keresztényi szeretet megnyilvánulásait: a kedves fogadtatásban az agapék alkalmával és megérezhettük az Istenből fakadó erőt is, amely országhatárokon és nyelveken átívelően is összeköt minket keresztény közösségeinkben. Szeretném kiemelni a szeretetnek azt a szép megnyilvánulását, hogy amíg mi vacsoráztunk, a szentpéterfai asszonyok lemosták a sáros túrabakancsokat. A hétvégén nemcsak a szentektől, de egymástól is tanulhattuk a szeretet művészetét.”

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Nagy Mónika Rita



Magyar Kurír