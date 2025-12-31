Szenteste is volt zenés áhítat a veszprémi bazilikában

Adventi zenés áhítatot tartott Kosóczki Tamás orgonaművész és a főszékesegyház Szent Mihály Kórusa Vikman Pál karnagy vezetésével a Szent Mihály-bazilikában december 20-án. Ám nemcsak ezen az esten közvetítették a Megváltó eljövetelének örömét a felcsendülő darabok, hanem december 24-én, szenteste is, amikor az éjféli mise előtt fél órával Csendes éj címmel zenés áhítatra került sor Zsilinszky Cecília, Szimicsek Lilla, Vikman Pál és Kosóczki Tamás előadásában. Mindkét alkalmon jelen volt Udvardy György veszprémi érsek, aki az adventi zenés áhítaton kifejezte köszönetét az énekkar éves szolgálatáért.

A zenei eseményeken a lélekemelő kórusművek mellett fontos szerepet kap a főszékesegyház orgonája is, amely sokoldalú koncerthangszer. Kosóczki Tamás olyan műsort választott az adventi zenés áhítatra, amely nemcsak az ünnepkörbe illett, hanem bemutatta a hangszer sokszínűségét is. Több különlegessége is van Veszprém főtemploma orgonájának. A bazilikába belépve máris szembetűnik a templomtérben elhelyezett játszóasztal, mely elsősorban a koncerteken használatos. A négy billentyűsor közül a IV., vagyis a legfelső billentyűsor a távmű sípjait szólaltatja meg, amelyek egy ládaorgonában az emeleti oratóriumban szólnak. Nemcsak a karzatról és az oratóriumból tud zenei hang megszólalni az orgonán, hanem egyedülálló módon a templomtéri játszóasztal is rendelkezik három regiszterrel, ami elsősorban kamarazenei műveknél önálló hangszerként használható. Az orgona homlokzatát egy vízszintes trombita sípsor, az úgynevezett spanyol trombita ékesíti. Azért hívják így, mivel a 16–17. századtól Spanyolországban építettek ilyen módon intenzív hangzású trombita sípsorokat orgonaházak homlokzatára. A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra az eredetileg 1910-ben, a Rieger orgonagyár által készített kétmanuálos 20 regiszteres orgonát átalakította, és jelentős mértékben bővítette, így 2023 óta transzmissziós lehetőségek alkalmazásával egy négymanuálos 62 regiszteres koncerthangszer szólal meg.

Karácsony főünnepe nyolcadának napján, a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyjának ünnepén a veszprémi székesegyházban is lesz újévi koncert. 19 órakor Finta Gergely orgonaművész, a Budapest Deák téri evangélikus templom orgonistája ad hangversenyt Sipos Csaba veszprémi ütőhangszeres művésszel, aki marimbán fog játszani. Műsorukban J. S. Bach, Nebojša Jovan Živković, Charles-Marie Widor, Keiko Abe, Clair Omar Musser és Gárdonyi Zsolt művei csendülnek fel. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír