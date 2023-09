Szentjobbon adtak hálát a nagyváradi egyházmegye hívei Kisboldogasszony ünnepén

A szertartáson a diákokért, nevelőkért, hitoktatókért imádkoztak. Az eseményen jelen voltak a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai, a szerzetesrendek képviselői, a partiumi Háló Egyesület biciklis zarándokai, önkormányzati és világi vezetők, valamint a nagyváradi egyházmegye plébániáiról érkezett hívek plébánosaik vezetésével.

Böcskei László megyéspüspök 2016-ban nyilvánította kiemelkedő szentéllyé a szentjobbi plébániatemplomot, és meghívta az egyházmegye híveit, hogy közösen üljék meg a Boldogságos Szűz születésnapját, a templom búcsúünnepét.

„A mi ittlétünk azt jelzi, hogy azt az utat követjük, amelyen elődeink is jártak. Mi is nyitottak vagyunk az isteni kegyelem és áldás előtt, mely az itt tisztelt Szűz Mária és szent királyaink közbenjárására is bőségesen árad felénk. Adjunk hálát mindazért, amit az elmúlt esztendőben kaphattunk, azért, mert itt lehetünk, mert együtt vagyunk, hogy tovább tervezhetünk, tovább fejleszthetjük és építhetjük a jövőt és közösséget egyaránt” – fogalmazott Böcskei László megyéspüspök. A szentmisén a kezdődő tanév apropóján négy tanúságtétel is elhangzott.

A főpásztor szólt arról is, hogy aláírták a szerződést a kivitelezővel a szentjobbi kegyhely átfogó felújítása céljából, ami a következő hetekben kezdődik el, és két éven át tart majd. Ennek nyomán megújul a templom, az apátsági épületek, valamint régészeti feltárásokra is sor kerül, hogy 2025-ben egy megújult zarándokközpont fogadhassa az ide érkezőket.

Forrás és fotó: Nagyváradi Egyházmegye

Magyar Kurír