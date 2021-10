Szentmise a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájának búcsúünnepén

Mekkora kincsünk Mária! Több mint 1100 éves hazánkban, 2000 éves keresztény hitünkben ezeréves kötelék fűzi a Szűzanyához a magyarokat – hangsúlyozta szentbeszéde elején Németh Norbert. – Mária tényleg az édesanyánk, akit mi, magyarok Nagyasszonyunknak szólítunk.

„Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm” – József Attila keserű sorait idézve a szónok kiemelte, hogy az apátlanság és anyátlanság napjainkban valóságosan és jelképesen is igaz, hiszen nagyon sok a csonka család, ahol az apa vagy az anya hiányzik. „Apátlan, anyátlan nemzedék nő fel, példaképek, igazodási pontok nélkül, nem találva meg az otthon melegét, hiába is vágyakozik megértésre, befogadásra, felkarolásra, igazi törődésre. Éppen ezért gyógyító és erősítő jellegűek Mária-ünnepeink. Magyarok Nagyasszonyának mai ünnepe is sebzett emberségünket gyógyítja, és erősíti gyenge hitünket.”

Mária nem pusztán egy adat Jézus életrajzában, hanem első tanítványként az apostolok modellje, aki elsősorban anya, és ennek szépségét hozza el hitünkbe.

Nemzetünk történelmében is velünk törődő Anya, aki gondját viseli a rábízott gyermekeinek, mégpedig úgy, hogy az égből mint mennyei Oltalmazó tekint ránk. Ennek tanúbizonysága 1100 éves történelmünk és keresztény hitünk fennmaradása Mária országaként – hangzott el a Pápai Magyar Intézet igazgatójának szentbeszédében.

A szentmise végén Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet rövid köszöntőbeszédében is erre a máriás örökségre utalt, mely összeköt minket, magyarokat, és egyúttal összekapcsol a Szűzanya népes családjával is.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír