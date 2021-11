Szentmisét mutattak be Egerben az elhunyt főpapokért

A főpásztor homíliájában arról beszélt, hogy ezen a napon meghalt szeretteinkre és minden elhunytra emlékezünk. Értük imádkozunk, kérjük, hogy részesüljenek az Úr végtelen szeretetéből.

Az ember az egyetlen élőlény a Földön, aki tudja, hogy halál vár rá – mutatott rá Ternyák Csaba. – Ez bizonytalansággal tölt el minket, de Jézus szavai bevilágítják az ismeretlen utat, ő az, aki helyet készít nekünk a mennyek országában. Hozzánk is szólnak szavai: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és bennem is. Mi tudjuk, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ez a hit adott reményt az előttünk járó hívőknek is.

Amikor mi, keresztények kijárunk a temetőbe, és a halottainkért imádkozunk, akkor tanúságot teszünk arról, hogy hisszük és reméljük, átmentek a halálból az életbe és Istennél vannak. Ez az, ami bennünket vigasztalással és reménnyel tölt el, hogy örök jövőnk van Istennél. Az elhunyt főpásztorokért imádkozunk, hálával gondolunk rájuk, mert megőrizték és ránk hagyományozták azt a hitet, amit ők is elődeiktől kaptak. Egyben tanulni is akarunk a példájukból, tanulni elvégzett feladataikból, hogy mi is áthagyományozhassuk azt, ahogyan tanúságot teszünk, hogy mások is ebből a reményből élhessenek – folytatta prédikációját a főpásztor.

Majd elődjéről, Czapik Gyula érsekről beszélt, aki 1943-ban került Egerbe, és 1956 áprilisában hunyt el.

Az ő egri korszakát a kommunista diktatúrával való küzdelem határozta meg. A letartóztatások után rá hárult a Magyar Katolikus Egyház ügye. Az Egyház ellenségei úgy vélték, alkalmas embert találtak a személyében, hogy megosszák az Egyházat. Ő ugyan kész volt tárgyalni, de ezt az Egyház helyzetének javítása érdekében tette.

Ternyák Csaba Czapik érsek egykori körlevelének részletét idézte, amely Rómához és a római pápához való hűségét igazolta. Szavai mellett ezt bizonyítja az egykori főpásztor instrukciói alapján készült freskó is a bazilikában, amelyen alakja jól felismerhető: egy körmenetet vezet, amely az egri főtemplomból indul, és Rómába, a Szent Péter-bazilikába tart; a főpásztor így tesz tanúságot a pápa iránt való hűségéről.

Az ábrázoláson Czapik Gyula Péter apostol szavaira mutat: „Uram, kihez mennénk, az örök élet igéi nálad vannak.” Amikor Egyházunkat el akarták szakítani Rómától, ő Péter szavaiban talált támpontot, ez ma is megerősít hitünkben és római katolikus identitásunkban – hangsúlyozta Ternyák Csaba.

Imádkozunk a holtakért, egyúttal reméljük, hogy a halottak is imádkoznak értünk. A földi és égi liturgiában összetalálkozunk az angyalokkal és a megdicsőült lelkekkel – zárta homíliáját az érsek.

Szöveg: Debnár Ádám

Kép: Szent István Televízió – Federics Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír