Szentmisével kezdődött az Amoris laetitia-családév a Veszprémi Főegyházmegyében is

A helynök a szentmise előtt keresztutat vezetett, melyen a családokért imádkoztak. Az ünnepélyes szentmisén koncelebrált Salgó Ferenc kanonok, plébániai kormányzó és Szabó Zoltán káplán.

Ez az egy év, és benne ez a szentmise segítsen minket ráébredni a család ajándékára, az abban megélt kincsekre, amiket Isten nekünk adni akar – hangzott el a szentmise elején.

A szentbeszédben Takáts István rámutatott: együtt kell gondolkodnunk a család titkáról, a családban megélt szeretetről és örömről és Szent József példájáról.

Maga az Úr Jézus is a család óvó keretein belül tudott felnőni és azzá lenni, akinek Atya akarta őt. A család az, amely lehetőséget ad arra, hogy azzá váljunk, akinek Isten megálmodott minket – a család Isten terve megvalósulásának kitüntetett helye.

Az érseki helynök kiemelte, fontos, hogy úgy tekintsünk a családra, mint ahol egyesülhet, együttműködhet az ember és az Isten, s ezáltal az Úr terve valóra válhat és beteljesülhet.

Szent József legyen példa számunkra, hisz ő ott, ahol volt, beteljesítette Isten akaratát. Vajon mi teljesítsük-e az Isten akaratát ott, ahol vagyunk? Amikor Szent Józsefre gondolunk, ezt a meghívást éljük át mi is. Példája megtanítja azt is, hogy merjük szeretni a valóságot. – tette hozzá Takáts István. Szeressük mi is életünkben a valóságot és ne a saját elképzeléseinket, hiszen sokkal többre hívott meg minket az Isten.

A homíliában végül kiemelte az érseki helynök, hogy mennyire fontos megköszönni a családjainkat, hálát adni értük.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír