Szentszéki ENSZ-megfigyelő: A háború közepette is minden ember szent, nem „járulékos veszteség”

Balestrero érsek beszédének címe ez volt: Stratégiai kényszerek és gazdasági, geopolitikai érdekek győzedelmeskednek a személy iránti tisztelet felett.

„A konfliktusok mélységes sötétjében a nemzetközi humanitárius jog maradjon az alapvető bástya minden ember méltóságának védelme érdekében.

Sajnos nyilvánvaló, hogy még ma is – talán még inkább, mint a múltban – túl gyakran megsértik ezt a méltóságot katonai vagy politikai kényszerek nevében”

– mondta beszédében Ettore Balestrero érsek.

A vatikáni képviselő a Szentszék nevében javaslatot tett egy a mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetközi ügynökség létrehozására, amely elősegíti és garantálja valamennyi állam jogát, hogy részt vegyen a lehető legszélesebb körű tudományos és technológiai információcserében, amelyet békés célokra és az egész emberiség közös javára használnak.

Balestrero érsek beszédében a nemzetközi humanitárius jogra helyezte a hangsúlyt, amely „eszköze az ártatlan civilek védelmének és annak, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető legyen a fegyveres konfliktusok okozta emberi szenvedés, amelynek negatív következményei nemzedékeken át hatnak”. Az érsek szerint rendkívül nehéz meghatározni az egyensúlyt „a stratégiai és katonai kényszerűség”, illetve a humanitárius megfontolások között. Ugyanakkor feltette a kérdést, hogy

még hány halottat és sebesültet kell számba venni, mielőtt elfogadhatatlannak ítélnek bizonyos katonai magatartásokat, és ennek következtében megállapítják, hogy ez az »egyensúly« nem létezik?”

Erre a tragikus kérdésre, amely „az emberi méltóság közvetlen és nyilvánvaló megsértéséről árulkodik” a válasz még tragikusabb. Balestrero érsek szerint „az úgynevezett stratégiai és politikai kényszerek, valamint a gazdasági, illetve a geopolitikai érdekek diadalmaskodnak a minden embert megillető tisztelet felett”.

Balestrero érsek emlékeztetett Ferenc pápa kérésére, hogy tekintsenek mindazokra a civil emberekre, akiknek a meggyilkolását „járulékos veszteségnek” tekintették.

Még a háború sebei közepette sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden ember szent”

– mondta. Majd kifejezte a Szentszék aggodalmát a robbanófegyverek használata miatt, különösen a lakott területeken, amelyek kezdenek egyre kevésbé „hagyományos” és egyre inkább „tömegpusztító fegyverré válni”, kitelepítésekhez vezetnek és a polgári lakosság számára létfontosságú városokat, iskolákat, kórházakat, istentiszteleti helyeket és infrastruktúrákat pusztítanak el.

A szentszéki megfigyelő arra ösztönzött, hogy konkrétan alkalmazzák az egy éve Dublinban aláírt nyilatkozatot a polgári lakosság robbanófegyverekkel szembeni védelméről lakott területeken (Declaration on protecting civilians from explosive weapons in populated areas – EWIPA) annak érdekében, hogy „elmozduljunk a járulékos veszteség paradigmájától a tervezett védelem paradigmája felé” és hogy elkerüljük az ártatlan emberi életek elvesztését.

Végül a Szentszék genfi állandó ENSZ-megfigyelője által felvetett utolsó pont a halálos autonóm fegyverrendszerre (lethal autonomous weapon system – LAWS; olyan típusa a katonai autonóm robotoknak, amelyek képesek önállóan, mesterséges intelligenciát alkalmazva megkeresni, felismerni és megtámadni a célpontokat, emberi beavatkozás nélkül – a szerk.) vonatkozott.

Az érsek megjegyezte: „elbátortalanító, hogy egy évtizednyi elkötelezett vita után kevés konkrét eredmény született”. Ezért megismételte, hogy a Szentszék támogatja egy jogilag kötelező erejű dokumentum megtárgyalását, valamint az azonnali moratóriumot ezeknek a fegyverrendszereknek a fejlesztésére vagy felhasználására. Véleménye szerint ugyanis az autonóm fegyverrendszerek fejlesztése „előre nem látható következményekkel” járhat, valamint „komoly hatást gyakorolhat a békére és a stabilitásra nézve”. Balestrero érsek szerint

a fegyveres drónok egyre terjedő és már elterjedt használata már „egy jövőbeli rémálom szomorú előhírnöke, amelyet minden érdekelt fél mint a nemzetek igazi családja közös erőfeszítésével el lehetne és el kellene kerülni”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír