Szentszéki felszólalás az ENSZ-ben: Nyissanak humanitárius folyosókat Ukrajnában

A világszervezet New York-i székhelyén Caccia érsek emlékeztetett a pápa február 27-én, vasárnap tett felhívására, a Szentatya amellett, hogy közelségét fejezte ki a konfliktusban szenvedőknek, sürgősen humanitárius folyosók megnyitását kérte a menekülőknek. Mint mondta, a Szentszék elengedhetetlennek tartja, hogy biztosítsák a humanitárius segítségnyújtás teljes, biztonságos és akadálytalan eljutását a területre annak érdekében, hogy azonnal segítséget tudjanak nyújtani az ukrán rászorulóknak.

A polgári lakosság, valamint a humanitárius segítségnyújtók védelmét a nemzetközi humanitárius joggal összhangban prioritásként kell kezelni

– hangsúlyozta a vatikáni állandó ENSZ-megfigyelő.

Ezért a Szentszék úgy döntött, hogy csatlakozik a számos tagállamhoz, amelyek az ellenségeskedés azonnali leállítását, valamint a diplomáciához és a párbeszédhez való visszatérést kérik. „Ahogy haladunk előre – mondta Caccia érsek –, a Katolikus Egyház és jótékonysági intézményei távolról és a helyszínen is emberek ezreit segítik, és továbbra is folytatják tevékenységüket.” Elismerő szavait is kifejezte mindazoknak az országoknak, amelyek humanitárius segítséget nyújtanak a rászorulóknak Ukrajnában és a szomszédos országokban, ahol sok ukrán keresett biztonságot.

Azt is kiemelte, a Szentszék számára az is közös felelősség, hogy befogadják, védelmezzék és segítsék a menekültek százezreit. „A biztonságot kereső menekültek szükségleteinek kielégítését szolgáló erőfeszítéseknek tiszteletben kell tartaniuk a visszautasítás tilalmának elvét és a nemzetközi jogból eredő közös kötelezettségeinket, ideértve a nemzetközi menekültjogot is, és azokat megkülönböztetéstől mentesen kell felajánlani” – nyomatékosította Caccia érsek.

Végül kiemelte: a Szentszék meg van győződve arról, hogy mindig van idő a jó szándék kifejezésére, és még mindig van lehetőség a tárgyalásokra.

Mindig van esély a bölcsesség gyakorlására, amely megelőzi a részérdekek érvényesülését és védelmezi mindenki jogos törekvéseit, továbbá megkíméli a világot a háború őrületétől és borzalmaitól”

– fogalmazott.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



Magyar Kurír