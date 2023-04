Szépséges Pászka – Görögkatolikus egyházművészeti délutánt rendeztek Miskolcon

Az egyházművészeti napon, a műsor első részében a Gojdics Pálról elnevezett szeminárium papnövendékei húsvéti tropárok, az Istenszülőt dicsőítő énekek, valamint egyéb liturgikus énekek feldolgozásait szólaltatták meg, többnyire ószláv nyelven. Az eperjesi papnövendékek Peter Rusnák, pozsonyi püspök, eperjesi kormányzó, valamint a szeminárium elöljárói kíséretében érkeztek az ünnepi eseményre.

Burai Laura csellóművész egy Prokofjev-művet adott elő, Harmati Benjámin zongorakíséretével. Laura egyetemi, majd doktori tanulmányai alatt a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon közösségének is tagja volt. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktat, előadói pályáján pedig számos országos és nemzetközi díjat tudhat magáénak.

Hitünk megélésének tanúságául a költészet eszközét választotta Mohai Gábor. Az elismert műsorvezető, a szép magyar beszéd apostola tolmácsolásában klasszikus és kortárs versek hangozottak el, melyekben a szerzők istenhite és istenkeresése fogalmazódott meg.

A Szépséges Pászka közönsége nem először láthatta-hallhatta a Szent Efrém Férfikart a miskolci Művészetek Háza színpadán.

Előadásuk fő ívét a húsvét örömét kifejező dallamok adták. Emellett Bubnó Tamás karnagy legújabb, az előszenteltek liturgiájára komponált kórusciklusából csendültek föl részletek, valamint a Görögkatolikus Múzeum megnyitójára komponált motettát is halhatták a jelenlévők.

„A mennyei Jeruzsálem szépségét és tündöklését sejtjük meg ezen az estén, és várjuk a feltámadott eljövetelét, amikor a rút dolgok is átalakulnak széppé, a káosz renddé, az ellenségeskedés békévé” – fogalmazott ünnepi beszédében Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök.

„Mi is oly szép a Pászkában? Nem pusztán maga a kalácsszerű kenyér, hanem hogy ez az Úr Pászkája. A pászka az arám eredetű szó görög hagyományú értelmezésében az átmenetet kifejező eledel.

A halálból az életre, a földről az égbe vitt át bennünket a feltámadt Krisztus. Emberi testet öltvén szenved, mint halandó, és szenvedése által a halandót a romolhatatlanság ékességébe öltözteti, a vágyva vágyott halhatatlanság ékességébe.

Isten halhatatlanságra teremtette az embert, de testünk halhatatlanságát, teológiánk szerint, a bűnbeesés után csakis Krisztus feltámadása képes megvalósítani. Ez számunkra a Pászka: Jézus Krisztus húsvéti ajándéka – mondta a főpásztor. – Nem más, mint az Isten örök békessége. Az a tiszta szépség, amely elkápráztat, elbűvöl bennünket, minden drágagyöngynél jobban.”

Orosz Atanáz püspök keleti szomszédjainkról és a hozzánk menekülőkről is megemlékezett: „Számukra még nagypéntek van, és nemcsak az egyházi naptár, hanem az esztelen rombolás, gyilkolás méretei miatt is. Értük is imádkozzunk, hogy a halál árnyékának tartományában élőknek világosság támadjon” – kérte a főpásztor.

A pászkaszentelés szertartását Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vezette.

Miután szinte minden jelenlévő bekapcsolódott az éneklésbe, a művészeti délután agapéval zárult.

