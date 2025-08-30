Szeptember 13-án zárul a Győri Egyházmegyei Zsinat

Szeptember 8. és13. között zárul a püspöki székhelyen a Győri Egyházmegyei Zsinat egy évig tartó közös zarándokútja, melyet Veres András megyéspüspök hirdetett meg „Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!” mottóval 2024. szeptember 13-án.

Szeptember 13-án, szombaton, a győri székesegyház felszentelésének ünnepén búcsúszerzésre van lehetőség a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, amelynek főcelebránsa Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius lesz. Ezen a szentmisén csendül fel először az erre az alkalomra írt zsinati mise, a tatai kapucinus templom ifjúsági ének- és zenekarának közreműködésével.

Szeptember 8. és 12. között a zsinati záróhéthez kapcsolódó szentmiséket a szeminárium kápolnájában mutatják be. A szentségimádást a székesegyház örökimádási kápolnájában a zsinat tagjaiért és munkájukért ajánlják fel.

A zsinati záróhét részletes programja:

szeptember 8., hétfő
11 óra: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutat be szentmisét a szeminárium kápolnájában
17 óra: a rajzpályázat kiállításmegnyitója és díjátadója a Triangulum Galériában – a díjakat Veres András győri megyéspüspök adja át

szeptember 9., kedd
11 óra: Udvardy György veszprémi érsek mutat be szentmisét a szeminárium kápolnájában

szeptember 10., szerda
12 óra: Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutat be szentmisét a szeminárium kápolnájában

szeptember 11., csütörtök
11 óra: Székely János szombathelyi megyéspüspök mutat be szentmisét a szeminárium kápolnájában

szeptember 12., péntek
11 óra: Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát mutat be szentmisét a szeminárium kápolnájában

szeptember 13., szombat
10 óra: Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius mutat be szentmisét a Nagyboldogasszony-székesegyházban – búcsúszerzésre van lehetőség; valamint első alkalommal csendül fel az erre az alkalomra írt zsinati szentmise a tatai kapucinus templom ifjúsági ének- és zenekarának közreműködésével

