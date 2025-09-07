Szeptember 20-án tartják meg a Pécsi Egyházmegye zarándoklatát a bátai kegyhelyre

Az egyházmegye ÁGOTA Falván megrendezett ifjúsági táborának mottója – „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3,9) – kíséri a Pécsi Egyházmegye 12. gyalogos és kerékpáros zarándoklatát szeptember 20-án a bátai Szent Vér kegyhelyre, melyet a főpásztor szándéka szerint idén a krisztusi baráti közösségekért ajánlanak fel. A kegyhelyen Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrál szentmisét az egyházmegye papságával.

A bazilikában a 10 órakor kezdődő folyamatos szentségimádáshoz lehet kapcsolódni, ezzel egy időben lehetőség nyílik szentgyónás végzésére. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál.

A gyalogosan érkező zarándokok a helyi hagyományok szerint két indulási helyszín közül választhatnak. Mohácsról, a Fogadalmi templomtól reggel 7 órakor indulnak a mintegy 22 kilométerre található kegyhelyre. A másik indulási helyszín a bátaszéki Nagyboldogasszony-templom, ahonnan már lényegesen rövidebb távolságot, mintegy 11 kilométert tesznek meg a 9.15-kor útra kelő zarándokok. A kerékpáros és a motoros zarándokok 11 órakor indulnak Mohácsról, a Fogadalmi templomtól.

A bátai zarándoklatra nem kell külön regisztrálni, plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is nagy szeretettel hívnak és várnak a szervezők. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást.

A szentmise időpontjában a Szent Vér kegyhely sem személyautóval, sem autóbusszal, sem pedig motorkerékpárral nem közelíthető meg. Behajtani kizárólag engedéllyel vagy papi igazolvánnyal lehetséges. Amennyiben beteg vagy idős ember érkezik, a Hunyadi út–Fő utca kereszteződésénél található Információs ponttól szállítják fel őket a kegytemplomhoz. A kérést az információs pontnál kell jelezni a szervezőknek.

Személyautók számára parkolási lehetőség Bátán az Árvíz utcában, a Sík utcában, illetve a Rákóczi utcában lesz. Kerékpárok és motorkerékpárok számára a Hunyadi út és a Fő utca kereszteződésénél, a Tájház udvarán őrzött parkolót biztosítanak. A parkolást a helyszínen polgárőrök irányítják.

A szervezők kérik, hogy az időjárásnak megfelelő öltözetről, napfény elleni védelemről, kalapról, vízhatlan ruházatról, továbbá kellő mennyiségű folyadékról, valamint igény szerinti hideg élelemről a résztvevők gondoskodjanak. A zarándoklat ideje alatt a szervezők orvosi ügyeletet biztosítanak.

A gyalogos zarándoklaton részt vevők számára összeállított imafüzet ITT található.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír