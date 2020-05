Szeptembertől roma társadalomismeret továbbképzést indít a Sapientia Főiskola

A roma társadalomismeret képzésben az oktatók szakmai kompetenciája, az oktatás magas színvonala mellett a tananyag is egyedülálló. Az ismeretanyag átadásában elismert, cigány értelmiségi szakemberek is részt vesznek. A rendkívül széles spektrumú elméleti ismeretek – társadalomismeret, pedagógia, a cigányság népcsoportra vonatkozó történeti, népismereti órák, a nemzetközileg használt romani nyelvoktatás – átadása mellett gyakorlati tárgyak is szerves részét képezik a szaknak. A gyakorlati képzésen belül múzeumpedagógiai foglalkozások, találkozások, terepgyakorlatok szerepelnek.

Ugyanilyen fontos a jelentkezők indíttatása és személyisége, hiszen a főiskola olyan elkötelezett szakembereket kíván továbbképezni, akik tudják, hogy milyen sok érték van a cigányságban, esetleg munkájuk során már most is velük foglalkoznak, és szeretnék jobban megérteni, támogatni őket a személyes és közösségi életük fejlődésében.

„Égető szükség volna ugyanakkor arra is, hogy az egész magyar társadalom felismerje: a romák felzárkóztatása nekem is feladatom, nekem is tennem kell érte” – fogalmazott Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Romapasztorációs Bizottságának elnöke 2020. március 31-én kelt írásában.

A Sapientia Főiskola célja, hogy a négyféléves, oklevelet nyújtó oktatás végére szakmailag felkészült, széles látókörű szakembereket képezzen. „Úgy látjuk, hogy szakemberekre van szükség a társadalom számos területén, hogy a cigányságot elérjék, megszólítsák, támogassák. Erre a társadalmi hívásra kívánunk választ adni ezzel a speciálisan összeállított képzéssel” – mondta Várnai Jakab, a főiskola rektora.

A képzés további egyedisége, hogy Magyarországon most először nem csupán pedagógus oklevéllel, hanem bármilyen szakterületen szerzett oklevéllel módjukban áll jelentkezni az érdeklődő szakembereknek.

Gyakorlati modulok

A történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai és művészeti tudás megszerzésén túl a résztvevők képessé válnak a cigányság jobb megértésére, a szélesebb társadalomba történő beilleszkedés, együttműködés kialakításának támogatására, a kölcsönös megértés kialakításában való közreműködésre, és munkájukat támogató pedagógiai, szociológiai, néprajzi, egészségügyi, missziói ismeretekhez juthatnak.

„Érdemes megismerni alaposabban a cigányság kultúráját, hisz sok érték van benne. Szakmai pályafutásom első négy évében védőnőként állandó kapcsolatban voltam a cigánysággal falvakban, pusztákon, tanyákon, cigánytelepeken, majd az azt követő években a fővárosban, városi gettóban is” – mondta Szabóné Kármán Judit képzésvezető. „Azóta is, évtizedek óta, romológusként, nevelésszociológusként, egyetemi oktatóként, cigánymisszióban szolgálóként jól ismerem a hazai cigányság életét, helyzetét, akár jólétben, akár mélyszegénységben élnek. Megismerhettem őket személyesen, kapcsolatba kerülhettem gondolatvilágukkal, közösségükkel, kulturális értékeikkel. Örömmel vállaltam el a felkérést a Sapientia Főiskola Neveléstudományi Intézetének vezetőjeként, hogy egy olyan képzést indítsunk, amely azon érdeklődőknek kínál fejlődési lehetőséget, akik szeretnék jobban megismerni és megérteni a cigány népcsoport kulturális és szociális különbözőségeiből adódó sajátosságait, nehézségeit, s az azok megoldására adható válaszokat. Fontosnak tartjuk, hogy a szakembereket olyan eszköztárral lássuk el, amely segítségükre lesz, hogy a munkájuk során sikerélményük legyen és a saját erőforrásaikkal is megfelelően tudjanak gazdálkodni.”

„Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok rézkrajcárjaival megajándékozzatok” –Bari Károly

A megszerzett tudás, képesség és attitűd számos szakmában és feladatkörben kiemelkedően támogatja a szembenézést a mindennapi kihívásokkal: az oktatási és nevelési intézmények mellett az önkormányzatoknál, a szociális ellátásban, az egészségügyben, védőnői szolgálatban, az egyházközségekben, a cigánypasztorációban, a bírósági, büntetés-végrehajtási eljárásokban dolgozó vezetők, munkatársak, közreműködők mindennapi hivatását kívánja szolgálni.

A meghirdetett új szak esti munkarendben (péntek-szombati oktatási napokon), önköltséges formában indul szeptembertől. A képzésre már lehet jelentkezni.

További információt a következő e-mail-címen kaphatnak: tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu.; illetve a Sapientia honlapján találnak.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola

