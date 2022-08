Szeptembertől új szolgáltatások válnak elérhetővé a Gyulafehérvári Caritasnál

A Szent Ágnes Rehabilitációs Központ a azzal a céllal jött létre, hogy támogatást nyújtson olyan szülők számára, akik 0–7 év közötti koraszülött, fejlődésében megkésett, eltérő fejlődésű vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelnek. A gyógypedagógusból, pszichológusból, szociális munkásból és mozgásfejlesztésben jártas szakemberből álló csapat legfontosabb szolgáltatása egy összetett felmérés olyan szülők számára, akik gyermekük fejlődésében rendellenességet tapasztalnak, vagy nem biztosak abban, hogy a kicsi fejlődése megfelelő ütemben halad-e. A felmérésből egyszerűen és gyorsan kiderül, van-e egyáltalán gond, észlelhető-e eltérés a gyermek fejlődésében. Az utóbbi esetben a szakemberek azonnali beavatkozási programot, fejlesztési terápiát biztosítanak a gyerek, és egyéni vagy csoportos beszélgetéseket, tanácsadást a szülők számára.

Emellett a központ munkatársai időszakos programokat is szerveznek. A koraszülöttek és fogyatékkal élők világnapjához kötötten például családi napokra kerül sor, amelyek jó lehetőséget biztosítanak az ismerkedésre, közös sorsvállalásra, egymás támogatására. A szakemberek – szintén a világnapok apropóján – érzékenyítő programsorozatot is szerveznek, amely hozzásegíti a résztvevőket, hogy együttérzőbbé, segítségnyújtásra fogékonyabbá váljanak a koraszülöttek, fogyatékkal élők és családjuk iránt.

Műhelymunka-sorozatra is sor kerül majd tanulási zavar, autizmus, megkésett beszédfejlődés, koraszülöttség és szakemberek közötti együttműködés témakörében, amely érintett családokat, pedagógusokat és szakembereket céloz. Szintén érintett családok és pedagógusok számára alap és haladó szintű mozgáskompetencia-fejlesztés – nemzetközi nevén: kinesztetika – képzéseket is szerveznek.

A Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjának szakembercsapata a demencia ismertetésére, a betegség megelőzésére és késleltetésére, a kórral való együttélés megkönnyítésére alapozta őszi-téli szolgáltatásait idős személyek és hozzátartozóik számára Együtt erősebbek lehetünk a betegséggel szemben! címmel. A programokat a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság támogatja.

A program során nevelő célú műhelymunkákra kerül sor marosvásárhelyi plébániákkal partnerségben. Az összejöveteleken szakemberek és résztvevők a neurodegeneratív, vagyis az idegsejtek sérülésének és leépülésének betegségeiről beszélgetnek, így a demenciáról is.

E téma köré épül október 1-jén, az idősek világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepély is, amelynek keretében a szépkorúak különféle tevékenységek által nyerhetnek jobb rálátást a betegségre. Sor kerül a Megbomlik az ész, megmarad a lélek című kiadvány bemutatására is, amelynek egyik része tudományosan, másik része tapasztalati úton mutatja be a demenciát, miközben konkrét tanácsokkal is ellátja az olvasót.

A központ munkatársai a betegség megelőzését célzó csoportfoglalkozásokat is terveznek az „Agyfenők” nevű csoport indításával: agytorna, mentálhigiénés tevékenységek és sok más szakmai módszer segítségével téve lehetővé a demencia megelőzését, késleltetését.

Az egyéni és csoportos tájékoztatás, tanácsadás is részét képezi a szakemberek szolgáltatásainak, amelyeket demens betegek hozzátartozói számára nyújtanak. Az információátadás szükség szerint célirányos beavatkozásokkal egészül ki a demenciával élő betegek esetében.

A Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjába látogató érdeklődők szakkönyveket is kölcsönözhetnek a demencia témájában.

