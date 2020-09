Egy vérből vagyunk – Jótékonysági futás és adományok a szaléziak szerbiai fiúiskolája számára

Kalapis Sztoján atya, a fiúkollégium igazgatója is jelen volt Szegeden, illetve a röszkei határátkelőnél, ahova megérkeztek a jótékonysági futás részvevői. A muzslyai intézményből Sztoján atyát elkísérte még az egyik nevelőtanár, valamint két kollégista.

A fiúk és a nevelőtanár egy rövid táv lefutását vállalták Szeged belvárosában is, a két kollégista pedig a röszkei határ előtt is csatlakozott a futókhoz. Mint mondták, örömmel vállalták a futást, hiszen tudják, hogy a közösségért tették azt, és így maguk is hozzájárultak ahhoz az adományhoz, amit kaptak.

Kalapis Sztoján atya megköszönte az anyaország illetékeseinek, hogy támogatják a kollégiumot. Nagyon jó érzéssel tölti el a tanintézmény vezetőjeként – de a fiúk nevében is elmondhatja – az, hogy mögöttük ott áll Magyarország kormánya, és soha sem feledkeznek meg a határon kívül élő magyarokról. Mindennap hálával gondolnak a jótékonykodókra, hiszen így könnyebb megélni a kisebbségi sorsot, és egy percig sem lehet elfelejteni, hogy a magyar nemzetnek, ennek a nagy családnak a tagjai mindannyian, valamint a jótékonysági futás mottóját sem: „Egy vérből vagyunk”.

Forrás és fotó: www.vajma.info, Szaléziak.HU

Magyar Kurír