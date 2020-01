Szeretetnyelvteszt jegyeseknek a pécsi esküvőkiállításon

A száz meg száz szívvel dekorált egyházmegyei standon a párok Berecz Tibor, Dohány Zoltán, Lápossy Péter, Kövesi Ferenc, Nagy Norbert és Sas Norbert atyáktól a szentségi házasságkötéssel kapcsolatos tudnivalókról kaphattak információkat – többek között arról, hogy milyen lépéseket kell megtenni a szertartásig; mi a teendő, ha valamelyik fél nincs megkeresztelve; milyen dokumentumokra van szükség; miért van szükség jegyesoktatásra, s hol lehet rá jelentkezni.

A Házas Hétvége közösség és az Ifjú Házasok közösség házaspárjai – amellett, hogy válaszoltak a felmerülő kérdésekre – saját tapasztalataikat is megosztották az e standnál érdeklődőkkel, hangsúlyozva, hogy ne csak az esküvőre, hanem a házasságra is készüljenek.

A vállakozó kedvű jegyesek gyors tesztet tölthettek ki, melynek során kiderülhetett, mennyire ismerik egymást. Több, a házasság témájához kapcsolódó könyvbe bele is olvashattak itt az érdeklődők; meg is kapták az ajánlott irodalom listáját, miként azon kérdésköröket is, amelyekről a jegyesség alatt mindenképpen szükséges beszélni.

A párok figyelmébe ajánlották a Házasság Hete 2020 rendezvénysorozathoz kapcsolódó Szerelmi Kalandtúra online nyereményjátékot is.

A játékba jegyespárok és házaspárok kapcsolódhatnak be. A részvételhez szükséges menetlevelet ITT lehet letölteni.

A kitöltött menetlevelet a szerelmikalandtura@gmail.com e-mail-címre február 10-ig visszaküldve a párok értékes nyereményekre tehetnek szert.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír