Szerzetesrendi hivatásgondozók találkoztak Budapesten

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinálásával és Petres Lúcia domonkos nővér vezetésével a szerzetesrendek hivatásgondozói évi két alkalommal találkoznak, ebből az idei első alkalom február 13-án volt.

A hivatásgondozás az alapja mindennek – vallja Lúcia nővér. – Ha nincsenek hivatások, akkor szerzetesrendek sem lesznek. Energiát kell fektetni ebbe a területbe, hogy a szerzetesi élet megmaradjon és virágozzon.

Február 13-án a szerzetesi irodában gyűltek össze a rendek hivatásgondozói. Ezen a délutánon Nagy Bálint jezsuita pap, hivatásgondozó volt az előadó.

Négy témát járt körül Nagy Bálint: a hivatásgondozó szemlélődő beállítottságáról, az általános hivatásgondozásról, a specifikus hivatásgondozásról és a hivatásgondozó személyéről beszélt. Ezt követően a kiscsoportos megbeszélésekhez javasolt kérdéseket.

Az előadónak két könyve is megjelent a Jezsuita Kiadónál ebben a témában: Legyél te is Jézus társa! Jezsuita kézikönyv a hivatásgondozáshoz és a Dönts együtt Istennel! Tizenkét nagy kérdés és egy jezsuita módszer címekkel.

Forrás: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Fotó: Gaál Mária

Magyar Kurír

