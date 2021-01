Szidrak alexandriai kopt pátriárka a keleti keresztények karácsonyán: A reménység emberei vagyunk

Ferenc pápa január 6-án, vízkereszt ünnepén délben az Úrangyala elimádkozása után a keleti katolikus és ortodox egyházak híveihez fordult, akik a hagyományuknak megfelelően január 7-én ünneplik az Úr születését. A pápa szent karácsonyt kívánt nekik Krisztus világosságában, aki a mi békénk és reménységünk.

Ibrahim Iszák Szidrak, a koptok alexandriai katolikus pátriárkája a Vatikáni Rádiónak adott interjújában többek között az ünnep jelentőségéről szólt. Kiemelte: „A karácsony ösztönözzön bennünket arra, hogy mások felé forduljunk, elsősorban a legutolsók és a rászorulók felé. A karácsony a mi Üdvözítőnk, Krisztus megtestesülésének ünnepe, és felhívás arra, hogy újjászülessünk Krisztussal és megváltoztassuk az életünket. Másrészt arra ösztönöz minket, hogy megújult módon éljük meg kapcsolatainkat a családban, másokkal, gondoljunk a rászoruló testvéreinkre, akiknek szükségük van arra, hogy érezzék az üdvözítő Jézus jelenlétét. Mi, keresztények, a reménység emberei vagyunk, és ezért biztos vagyok abban, hogy az ember még ha nehézségek közepette is, de halad előre. Kívánom tehát, hogy a világon minden ember megtapasztalja a belső örömöt, a békét, és megértse, hogy helyre kell állítanunk családi, emberi, baráti kapcsolatainkat, hogy kilépjünk önmagunkból, és elinduljunk mások felé.”

Arra vonatkozóan, hogy ma csak a háborúk vagy más kihívások is fenyegetik-e a békét, elmondta: „Háborúk mindig is léteztek, de a háborúk ma nem csak fegyveres háborúk, még akkor is, ha gazdasági okokból továbbra is léteznek fegyverek. A háborúk az egyes emberek között is zajlanak, ami az emberek közötti kommunikáció sikertelenségét is jelenti. Azok háborúja ez, akik elveszítik életük értelmét, amikor nem veszik figyelembe az emberi és lelki értékeket, amikor azt gondolják, hogy az élet csak abban áll, hogy az anyagi szükségletekre gondoljunk. Vannak más értékek is, amelyeket nem szabad szem elől téveszteni, különben elveszítjük magát az életet.” Ibrahim Iszák Szidrak ezek között említette a teremtett világ tiszteletben tartását, valamint más emberek és kiváltképpen a gyengék iránti tiszteletet, akik nem tudják megvédeni magukat. Sajnos létezik az abortusz, a rabszolgaság, és az a jelenség is, amikor az ember önmaga rabszolgájává válik.

A Szentatya közelgő iraki látogatása kapcsán az egyiptomi katolikus pátriárka rámutatott: „A párbeszéd mindig is fontos volt. Világunkban még inkább szükségünk van rá. A pápa látogatásai alkalmával bátorítást és segítséget nyújt, elsősorban azokban az országokban, ahol az élet nem könnyű. Remélem a legjobbakat, és imádkozom, hogy ez a látogatás lendületet adjon az irakiaknak, támogatást nyújtson az Egyháznak és az iraki keresztényeknek, de nem csak nekik. Nagyon remélem, hogy ez a látogatás támogatást jelent Irak számára.”

