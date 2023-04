Szigorítani kényszerülnek a kolozsvári Szent Mihály-templom felügyeletét

A Szent Mihály-templom plébánosa április 10-én, húsvéthétfőn vette észre a hiányt. Visszanézték a biztonsági kamerák felvételeit, és jelentették az esetet a rendőrségnek.

A főesperes szerint az újabb lopás után kénytelenek szigorítani a templomi látogatásokat, növelni a biztonsági emberek számát, illetve korlátozni a nyitvatartást. „Tarthatatlan a helyzet, sajnos – mondta László Attila atya. – Mostanáig próbáltuk minél több időre, minél tágabbra tárni a kapuinkat, de sajnos nincs annyi ember, aki ennyi rendetlenséget koordinálni és szabályozni tud.”

Nagyon negatív tapasztalataik vannak a látogatók viselkedése kapcsán. A legjobbat szeretnék kihozni a templom felújításából, de ehhez több felügyelőre és „emberként viselkedő” látogatókra van szükség – fogalmazott a plébános. – Jelenleg két felügyelő tartja szemmel a turistákat, de ez nem elegendő, ezért templomőrt is keresnek; és ha nem találnak, biztonsági céghez fordulnak.

A nyitvatartás szigorúbb szabályozására azért is szükség van, mivel napokon belül a templom tornya is látogathatóvá válik, aminek most zajlik az előkészítése. Ide is felügyelőt állítanak, mivel nagyobb, legfeljebb húszfős csoportok mehetnek fel egyszerre. A tervek szerint a templom és a tornya délelőtt és délután lesz látogatható néhány órára; a szentmisék alatt és ebédidőben bezárják a turisták előtt – ismertette a főesperes.

*

Az Európai Unió, valamint a magyar és a román állam támogatásával felújított Szent Mihály-plébániatemplomot augusztus 13-án áldották meg. Két hétre rá ismeretlenek betörtek, és elvittek egy perselyt; másnap vasrúddal megrongálták az egyik festett üvegablakot.

A gótikus templom építése a 14. század második felében kezdődött, és a 15. század első felében fejeződött be. Jelenlegi, neogótikus tornya 1837 és 1859 között épült – ez a legmagasabb templomtorony Erdélyben.

Forrás: MTI



Fotó: Romkat.ro



Magyar Kurír