Szigorú korlátozások Szlovákiában – Ismét közvetít magyar misét a közszolgálati rádió

Az újabb szigorítások értelmében legfeljebb hatan vehetnek részt fizikailag egy időben egy szentmisén, a celebráló papot is beleszámítva – tették közzé a hírt október 14-én, szerdán este. Néhány nappal előtte az október elsejétől érvényben levő, legfeljebb ötven fős, egymástól megfelelő fizikai távolságot tartó részvételt a koronavírussal fertőzöttek nagyban növekedő száma miatt eredetileg a nyilvános szentmisék teljes, országos szintű szüneteltetésével tervezték felváltani. Végül a társadalmi vezetők módosítták a rendelkezést, amint ezt a Szlovák Püspöki Konferencia tagjai a tervezet érvénybe lépése előtt néhány órával, október 14-én este közölték.

Lelkipásztori szempontból azonban továbbra is összetett helyzet áll fenn. A misékre eljutni nem tudóknak a miseközvetítésekbe való imádságos bekapcsolódást javasolják, s ebben kíván segíteni a szlovák közszolgálati rádió nemzetiségi adója is, melyen már tavasszal is rendszeresen, tizenkét vasárnapon keresztül rendszeresen sugároztak magyar szentmisét.

A magyar miseközvetítés a rádió internetes oldalán is hallgatható lesz. A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján olvasható közleményben kérik a híveket, hogy a vasárnapi misébe lélekben otthonaikban bekapcsolódó személyek és családok a közvetítés idejét szenteljék kizárólagosan a szentmisének, s az Úr napját pihenéssel, a családra fordított minőségi idővel, közös imával, idős vagy beteg ismerősük felhívásával mint szeretetgesztussal is szenteljék meg.

Molnár Tamás buzdítja a híveket, hogy ha nincs is lehetőség e napokban fizikailag szentmisén részt venniük, annál inkább használják ki a rendszeres ima, a családtagokkal közösen imádkozott rózsafüzér, lehetőség szerint a templomban végzett egyéni csendes szentségimádás, a gyakori Szentírás-olvasás, a lelki áldozás, a miseközvetítések imádságos lelkületű követése, a lelki olvasmányok és a katekizmus olvasásának lehetőségeit. „Tegyünk a hitünkért, a lelki életünkért, Krisztus-kapcsolatunkért, s imádkozzunk egymásért is, odafigyelve egymás szükségleteire” – kéri a lelkipásztor.

A ferences templomban, amely a rendszeres magyar miséknek egyik központi színhelye Pozsonyban, most, a nyilvános misék elmaradása idején is lehetőség van egyéni csendes imára, illetve az ott jelen lévő, szolgálatot teljesítő ferences papot meg lehet kérni áldoztatásra. Mindezt hétfőtől péntekig délelőtt kilenc és tíz óra, valamint este hét és nyolc óra között, szombaton délelőtt kilenctől tízig, vasárnaponként pedig tíz és tizenegy, továbbá este öt és hat óra között tehetik meg a hívek. Természetesen az kérheti – az érvényes higiéniai előírások betartásával –, aki egyébként is járulhat szentáldozáshoz.

Október 14-én este, a meghatározatlan ideig utolsó nyilvános magyar mise keretében a ferences templomban megáldották a hívek otthonról hozott gyertyáit, hogy a következő időszakban otthonaikban imádkozzanak azok fényénél a miseközvetítések alkalmával, illetve a rózsafüzért végezve vagy a Szentírást olvasva. Emlékeztesse őket Krisztusra, aki otthonukba, életükbe e napokban is fényt kíván vinni. A hívek többsége szenteltvizet is vitt haza magával. A szentségimádással és az egész közösségre kért szentségi áldással befejeződő, különleges hangulatú szentmisében a hívek hálát adtak az Úrnak, hogy a helyi magyar közösségben az elmúlt hetekben megvalósulhatott az elsőáldozás, a hálaadó mise az új kenyérért és idei terményekért, a Veni Sancte-szentmise, megtarthatták a közösség októberi Mária-búcsúját Máriavölgyben, nyáron nem maradt el az ünnepi Szent István-napi mise a pozsonyi koronázódómban, a nyári napközis gyerektábor, cserkész- és ifjúsági táborok, a hívek Mátraverebély-Szentkútra szervezett háromnapos zarándoklata és hollókői kirándulása sem.

Forrás: Molnár Tamás pozsonyi magyar főlelkész

Fotó: Pozsonyikatolikusok.sk

Magyar Kurír