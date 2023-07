Szívtől szívig – A CSAK22 nyári hete Somogydöröcskén

Egy igazán felemelő, kegyelmekben gazdag hetet töltöttünk együtt a Somogydöröcskén családakadémiás évfolyamunk első évének lezárásaként.

Délelőttönként előadásokat hallgattunk a családi életről, arról, hogy néha fontos dolgokra is nemet kell mondani azért, hogy a lényeg megmaradjon; az irgalmasságról, amely nem más, mint Isten ingyenes szeretete; arról, hogy házasságunk egysége egy háromlábú szék, melynek mindhárom lábát (testi-lelki-szellemi) ápolnunk kell.

Megismerkedtünk a schönstatti szeretetszövetséggel is, amely a Szűzanyán keresztül kegyelmek forrása lehet életünkben.

Az év zárásaként összegyűjtöttük az elmúlt év 16 előadásából a minket leginkább megmozgató gondolatokat.

Jutott idő házaspárként megbeszélni, hogy az elhangzottakból mi érinett meg bennünket, és elhatározni, miben szeretnénk fejlődni a jövőben. Egymás által is sokat töltekeztük a megosztó körökből, amelyek egyik témája saját házasságunk karizmájának keresése volt.

Az egyik család még alig kéthetes babával is becsatlakozott online az esti beszélgetésekbe.

Jenő atya bölcs gondolatait is magunkkal visszük a helyi kápolnában tartott hétköznapi szentmiséinkről.

Ezalatt gyermekeink is jól érezték magukat, hála a gyerekfoglalkoztatók kreativitásának. A programok között szerepelt játszóterezés, medencézés, kókuszgolyó-készítés is.

A közös dalok, táncok tanulása sem maradt el, amit be is mutattak a péntek esti tábortűznél, a szülők legnagyobb örömére. Két és fél éves kisfiunk is a gyerekközösség tagja (és gitárosa) lett, és kéthónapos kislányunk is szívesen töltött a gyerekvigyázóval is egy-egy órát.

Az együtt töltött hét alatt sokat épült közösségünk is. Labdáztunk a Balatonban, és játszottunk közös csapatjátékokat is a helyi játszótéren. Délutáni (reggeli, délelőtti) közös kávézásokban, és késő estig tartó kötetlen beszélgetésekben is volt részünk, pedig kisgyermekes szülőként ebben nem is reménykedtünk, de a fáradtságunkat legyőzte a lelkesedés.

Köszönjük a Bartal család odaadó gondoskodását, valamint hálásak vagyunk a Kiss család egész éves kíséréséért.

Úgy érezzük (ahogy valaki fogalmazta), ezalatt az egy év alatt kívülről nézve nem történt semmi, csak beszélgettünk, sütött a nap, esett az eső, de közben a gyökerek mélyre mentek.

Hitünkben és házasságunkban megerősödve várjuk a folytatást, hogyan tudjuk a felismert és megtapasztalt értékeket továbbadni.

Forrás: CSAK22



Fotó: Bartal Gergő és Orsi



Magyar Kurír