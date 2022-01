Szívtől a szívig, közösségektől a rászorulókig – A Magyar Máltai Szeretetszolgálat történetei

A szeretetszolgálat az elmúlt adventben munkahelyi közösségekhez, cégekhez, szervezetekhez, sportegyesületekhez és baráti társaságokhoz fordult azzal a kéréssel, hogy támogassanak egy-egy nehéz sorsú falut, és juttassanak el az ott élő gyerekeknek személyre szabott ajándékokat, amivel számukra is szebbé tehető az ünnepi időszak.

Részleteket közlünk a Máltai Szeretetszolgálat történeteiből.

A tízéves Sanyika egy kicsiny Tolna megyei faluból, Értényből intézett „levelet az angyalkákhoz”. Nehezen, a helyi Jelenlét Pont munkatársainak unszolására szánta rá magát, hogy beszéljen a titkos vágyáról, hiszen hosszú éveken át hol halkan elsuttogott, hol nagy gonddal lerajzolt álma, karácsonyi kívánsága évről évre beteljesületlenül maradt. Sanyihoz is, ahogy sok más felzárkózó településen élő kisgyerekhez is érkezett már ilyen-olyan nagylelkű adományok, felajánlások útján karácsonyi meglepetés – finomságok, játékok, mesekönyv – a fa alá, de sosem az, amiről valójában álmodott. Az idén először elindított szívtől szívig tartó, közösségeket s akár „világokat” összekötő személyes adománygyűjtő akciónak köszönhetően most karácsonykor a cipősdoboz nagyságú dobozkában valóban az lapult, amire már évek óta várt: egy kedvenc szuperhősét megformáló baba, a tiszta szívéről, bátorságáról, önzetlenségéről, nagy erejéről, gyorsaságáról és kitartásáról ismert Son Goku, aki most jóval többet jelentett egy példaképnél. Fényt hozott oda, ahol már csak pislákolt; mosolyt csalt az arcokra, könnyeket a szemekbe, reményt a szívekbe… csodát Érténybe.

*

A kartondobozból a borítóképig. Tatabányáról indult, Tiszabőre érkezett. Az út hosszúnak tűnhet, de valójában ez a legrövidebb út az összes közül. Szívtől szívig tart. Nincs távolság.

Amikor egy kisgyerek a neki szánt ajándékot azonnal felpróbálja, amikor annyira büszkévé és boldoggá teszi, hogy azt legszívesebben világgá kürtölné… akkor tudni, hogy az ajándék igazán személyes, s ettől okoz igazán nagy, akár életre szóló örömet. Mert az az ajándék csak neki szól. „Kis gazdája” Attila Tiszabőről, akinek az a vágya, hogy focizzon; álma, hogy egyszer majd focista lehessen – egy mezben, ami a sajátja, ami csak az övé, nem kell visszaadnia, amit hazavihet, s amin csakis az ő neve szerepel... Ez volt a tiszabői Jelenlét Pont s annak sportfoglalkozásait rendszeresen látogató tízéves Attila minden vágya.

A tiszabői kis focisták, köztük Attila álma is teljesült idén: a Jako Sportbolt „angyalai” jelképesen „örökbe fogadták” a Jelenlét Pont tehetséges futballistáit és zenét tanuló gyermekeit, valamennyi karácsonyi kívánságukkal együtt. Minden gyerek a nevével ellátott pólót kért és kapott az angyaloktól.

*

Az ünnepeket megelőző időszakban sok szó esett a települések felett repkedő láthatatlan angyalokról, akik a gyermekek karácsonyi álmainak őrzői; akik önzetlenek... – egy póló nekik nem ajándék, hozzátesznek a csomaghoz még egy pulóvert is, s a csokoládéból is van családi csomagolás; figyelmesek... – a távirányítós autó négy elemmel működik, a meglepetés doboz ceruzaelemek tucatjával van kibélelve; mindenre gondolnak... – az ételallergiára, a jótállási jegy megküldésére, a kedves üzenetre a dobozban, de azt is felrajzolják, hol a legkönnyebb kinyitni majd a meglepetésedet; nem ismerik a lehetetlent... – nincs olyan kívánság, amit ne tudnának teljesíteni. Ha kell, a föld alól is előkerítik és elrepítik a kicsikhez a rövid hajú, rózsaszín ruhás babát vagy az autós gyermekágyneműt, de a játék fűkasza is könnyűszerrel teljesíthető álom; lehetetlent nem ismernek; megannyi helyről indultak útnak, s több száz kicsihez érkeztek meg, s bizonyították be, hogy az álmok valóra válhatnak, a csodák léteznek, a lehetetlenek viszont nem.

Amikor a kisfiú vissza akarja adni az ajándékba kapott hangszert, mert azt gondolja, ezt csak kölcsönbe kapta, s nem hiszi el, hogy az valóban az övé, megtarthatja és hazaviheti..., akkor tudni, hogy az ajándék igazán személyes és a legjobb helyre került, s több mint egy meglepetés. Kapocs két gyerek, két ember, két közösség között.

*

„Most először számít, hogy igazán szép legyen” – mondták a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium karácsonyi angyaloknak álló 10. osztályos diákjai, akiktől megkérdeztük, hogy miért nézik már az ötödik videót az ajándékcsomagolás technikájáról, hiszen egészen biztosan nem először csomagolnak már ajándékot. Valóban nem először csomagoltak, de szavaik szerint most először számított igazán, hogy az az ajándék valóban szép legyen.

Az adományozásban gyakorlott iskola diákjainak meglepetései most előre meghatározott településre érkeztek – konkrét gyerekekhez, konkrét kívánságokat, álmokat beteljesítve. A gimnazisták most nem egy hat–tíz éves lánynak szánták az ajándékukat; a gondosan becsomagolt ajándék most sokkal személyesebben egy kilencéves kislánynak, Nellinek indult Tiszaburára, aki egy rövid hajú, rózsaszín ruhájú babát kért az angyaloktól – akik teljesítették Nelli álmát.

A budapesti középiskola mind a 26 osztályából indultak útnak „angyalok”, akik Szakácsiban, Tiszaburán és Sárkeresztúron élő több mint 220 kisgyermekhez jutottak el 2021 karácsonyán.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír