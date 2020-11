Szlovénia ajándék fenyőfája már a Szent Péter téren áll Szent András napján

Most két dologra vár: először is, hogy magához térjen, és kinyújtóztassa összegémberedett ágait, másodjára pedig, hogy karácsonyfa legyen belőle.

Kicsi testvére a Vatikáni Rádió szerkesztőségébe is megérkezett. Rendtársam, Ivan Herceg, a szlovén adás vezetője elintézte, hogy hozzánk is kerüljön egy „fia karácsonyfa”.

Miután a fenyőállítás megszemlélése után állig maskarásan meghőmérőztek a portánkon (36,3), rögtön odamentem hozzá, a szemrevaló családi fenyőhöz, és – Isten bocsássa meg nekem – megszagoltam. Behunyt szemmel szagoltam meg, jó nagy szippantással, és a fia-fenyő azonnal elrepített a dél-szlovéniai Kočevje erdőségeibe. Ott nem teremnek vírusok, s ezek a fenyők színtiszta oxigént lehelnek. Áldja őket az Úr!

Eltűnődöm. Óh, te fa, kicsi és nagy, tegyetek bennünket gyermekekké, akik hiszik, hogy ágaitok közt angyalok rejtőznek, és ágaitok alatt most is, idén is, mindenek ellenére éppúgy megszületik a Messiás, Mária gyermeke, aki a hatalmas Isten egyetlen Fia! Velünk az Isten! Emmanuel!

Forrás: Vértesaljai László/Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír