Szociális projekthéten vettek részt a pécsi ciszterci gimnázium diákjai

A németországi paderborni főegyházmegye társadalometikai kutatóintézetének alapítványa, a SocioMovens több mint két évtizedes tevékenysége során egy egész Európában jelen lévő mozgalommá nőtte ki magát. Elsősorban a 15–17 éves korosztályt szólítják meg. A mozgalom tevékenységének alapja az a felismerés és tapasztalat, amely szerint a fiatalok Európa-szerte készek kiállni eszményeikért: az emberi jogokért és az igazságos társadalomért, a peremre szorultakért, a teremtett világ védelméért és sok más egzisztenciális kérdésért, ha teret kapnak hozzá. A SocioMovens Mozgalom arra hívja a fiatalokat, hogy projekthetek keretében foglalkozzanak a lakókörnyezetük szociális problémáival és kihívásaival.

A Pécsi Egyházmegyében most megvalósult projekthét kiemelt szakmai partnere a hazánkban is működő Fazenda da Esperança közösség volt, amely világméretű rehabilitációs hálózatot tart fenn szenvedélybetegek számára.

A pécsi projekthét keretében a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diákjai a máriagyűdi kegyhely zarándokszállására költöztek be. A különböző programok, a tematikus és lelki foglalkozások, a találkozások és beszélgetések, a kikapcsolódás és a szabadidő egységes egészet alkotott, mely során szociáletikai kérdésköröket érintettek.

A gimnazista diákok látogatást tettek a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász Remény Háza intézményében, amely a baranyai megyeszékhelyen, a Tüskés-dűlőben nyújt átfogó segítséget a hajléktalanság problémájával küzdőknek. A diákok beszámolói szerint a máriagyűdi helyszínre ellátogató korábbi hajléktalan felnőttel, illetve a tanulmányait világtalanként idén sikeresen lezáró egyetemistával történt találkozás és a velük kibontakozott párbeszéd megrendítő tapasztalatot jelentett.

A SocioMovens tapasztalatai szerint az egy-egy projekthéten szerzett élmények hatására rendszerint helyi közösségek szerveződnek a résztvevőkből, melyek tagjai rendszeresen találkoznak, eszmét cserélnek és önkéntes munkát végeznek szociális intézményekben vagy konkrét társadalmi akciókban.

A következő időszak helyi feladata, hogy a projektben részt vevő fiatalok továbbra is kapcsolatban maradjanak egymással, és értékorientált elkötelezettségükkel tovább dolgozzanak egy élő, civil társadalomért. A Pécsi Katifi és az egyházmegyei karitász közösen tervezett programjai mostantól ehhez a munkához biztosítanak intézményi kereteket, illetve széles körű lehetőségeket.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász, Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír