Szőke Péter Ferenc pápa prófétai álmáról: Az Egyház a szegények egyháza legyen

„Nagyon örülünk annak, hogy a pápa programjába beillesztették a találkozót a szegényekkel, mert ez kifejezi Ferenc pápának azt az álmát, prófétai vízióját, hogy az Egyház szegény legyen és a szegények egyháza legyen” – mondta Szőke Péter az interjúban.

A Sant’Egidio közösség egy nem Ukrajnából érkezett menekültekből álló delegációval ment a találkozóra; a csoportban voltak pakisztániak, nigériaiak, afgánok, irániak. Még ha nem is keresztény közegben nőttek föl, ösztönösen érzik, hogy a pápa szereti őket.

Szőke Péter ezt már korábban is – amikor hajléktalanokkal foglalkozott Budapesten – megtapasztalta II. János Pál pápa esetében. Egy szerencsétlen sorsú, alkoholista roma fiú II. János Pál halálakor úgy fogalmazott: „Ő egy ember volt.” A távolból is megérezték a szeretetét, hogy ő a szegények barátja – ez Ferenc pápánál pedig különösen is így van.

A kérdésre válaszolva, hogy a peremre szorultak felkarolása mennyire elterjedt Magyarországon, Szőke Péter rámutatott: „Látjuk, hogy a szegények száma egyre nő a háború, azt megelőzően a járvány, a gazdasági válság miatt. Sok országban, többek között Afrikában is nőnek a jövedelmi különbségek. A szegények érdekérvényesítő képessége csekély, gondoljunk csak a hajléktalanokra, milyen nehéz egészségügyi ellátáshoz juttatni őket. Minden társadalom számára fontos üzenet, hogy Ferenc pápa ilyen szeretettel fordul a szegények felé, ezzel jó folyamatokat indít majd el.”

A Vatkáni Rádió egy korábbi adásában hallhatták a hallgatók Roseean James pakisztáni katolikus lány tanúságtételét, aki öt évvel ezelőtt érkezett Magyarországra. Csodálatosan megtanulta a magyar nyelvet, beilleszkedett; most orvosnak tanul, míg testvére a papságra készül. Hálásak azért, hogy egy keresztény országban élhetnek, ahol minden erejükkel és tehetségükkel igyekeznek helytállni. Az ő Magyarországra érkezésüket a Sant’Egidio közösség és Székely János szombathelyi megyéspüspök segítette.

A Szőke Péterrel készült interjú teljes terjedelmében ITT meghallgatható.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Lambert Attila; Turjányi Tuzson

Magyar Kurír