Szólít a múlt – Száz éve is készültek eucharisztikus kongresszusra Erdélyben

Különös történetet osztott meg az Életünk című lappal Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója. A Gyulafehérvári Főegyházmegye, valamint a szatmári, nagyváradi és temesvári püspökségek által alapított Verbum Kiadó vezetőjének nemrég akadt a kezébe Takó János egykori ditrói plébános, a ditrói Jézus Szíve-nagytemplom építtetőjének életrajzrészlete, amelyet a diplomamunkája írásakor és a záróvizsgára készüléséhez olvasott.

„Amikor az ő életével és munkásságával foglalkoztam, erre nem figyeltem fel, csak most, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán volt szembetűnő, hogy 1912-ben engedélyt kért főpásztorától, Gróf Majláth Gusztáv Károly püspöktől, hogy részt vehessen a bécsi eucharisztikus kongresszuson. Annak idején, amikor a levéltárból előkerült ez a kis részlet, nem volt különösebb jelentősége számomra, de most megakadt a szemem rajta, hogy

lám-lám, bő száz évvel ezelőtt Ditróban, a szülőfalumban a plébános fontosnak tartotta, hogy ott legyen Bécsben a kongresszuson”

– mondta el Szőcs Csaba.

A plébános, kiadóvezető hozzátette: „Ma, amikor a világ felgyorsult – habár most, a jelenlegi helyzetben éppen lassulóban van – és sokkal mobilisabbak vagyunk, azt hiszem, a részvétel megszervezése, az Erdélyből Budapestre való kijutásunk egyszerűbb lesz, mint néhány évtizeddel ezelőtt lett volna. Kaptunk még időt az előkészület elmélyítésére, és ezt folytatjuk a Gyulafehérvári Főegyházmegyében is; akik ebben elköteleződtek, törekedni fognak a továbbiakban is a NEK ügyének a népszerűsítésére. Beleértve minket is, hiszen mi is elköteleződtünk a NEK ügye mellett.”

Arról, hogyan készülnek a 2021. szeptember 5-én kezdődő budapesti eucharisztikus kongresszusra a Gyulafehérvári Főegyházmegyében, bővebben ITT lehet olvasni.

Forrás és fotó: Varga Gabriella/Életünk

Magyar Kurír