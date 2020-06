Szombathelyi Egyházmegye – Rendelkezés a veszélyhelyzet idejére hozott előírások módosításáról

Tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. június 3-án kiadott rendelkezésére, kérek minden lelkipásztort és hívőt a következők figyelembe vételére:

– Június 14-től, vasárnaptól újra érvényes a minden katolikus hívőre vonatkozó szentmiselátogatási kötelezettség. Ez alól augusztus 1-ig felmentést kapnak a 65 évnél idősebbek, valamint akiknek egészsége különleges módon veszélyeztetett. Továbbra is érvényes a felmentés a betegek és azok számára, akik munkájukból adódóan nem tudnak sem szombat este, sem vasárnap szentmisén részt venni.

– Június 14-től (előesti szentmisétől is) kezdődően minden vasárnap a korábban megszokott rend szerint legyenek szentmisék a templomokban. A 65 évnél idősebb lelkipásztorok józan belátásuk szerint mutassanak be szentmiséket.

– A szenteltvíztartókat továbbra is hagyjuk üresen a templom bejáratánál.

– A szentáldozásnál az áldozó maga dönti el, hogy kézbe vagy nyelvre szeretne áldozni.

– A békeköszöntésnél a kézfogást továbbra is mellőzzük.

– A szentségek és szentelmények (legfőképpen keresztelés, esküvő, temetés) ünneplése történhet a hívők részvételével, ügyelve a vonatkozó állami előírások megtartására. A szentgyónások újra történhetnek a gyóntatószékben, amelynek rácsára áttetsző fóliát kell tenni.

– Június 14-től, vasárnaptól kezdődően nincsen lehetőség az általános feloldozás megadására.

– A templomokban továbbra is biztosítsunk folyamatos lehetőséget a kézfertőtlenítésre mind a hívők, mind pedig a szolgálattevők részére. Ezen kívül fordítsunk figyelmet a padok és kilincsek rendszeres fertőtlenítésére.

Az állami rendelkezések szerint lehetséges a nyári táborok megtartása. Kérek minden táborszervezőt, hogy csak akkor szervezzen tábort, ha garantálni tudja az állami előírások és a higiéniai szabályok maximális betartását. Megfelelőbbnek tűnik ebben az évben a napközis táborok szervezése.

Most, hogy templomi életünk is lassan visszatér a korábban megszokott keretek közé, köszönöm minden lelkipásztornak és minden hívőnek az elmúlt hónapok nehéz idejében való helytállást, az előírások megtartását és a rendkívüli helyzethez való gyors és kreatív alkalmazkodást. Az eddig megszokott figyelemmel vigyázzunk továbbra is egymásra!

Székely János

megyéspüspök

