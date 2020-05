Szombathelyi Egyházmegye – Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Rendelkezések a kijárási korlátozás május 4-étől érvénybe lépő enyhítése utáni időszakra.

A kijárási korlátozás enyhítése utáni időszakban a Szombathelyi Egyházmegye területén a következő rendelkezések lépnek életbe.

A hívek továbbra is fel vannak mentve a vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Igyekezzünk azonban otthonainkban családi közös imádsággal, a Szentmisébe a médián keresztül való bekapcsolódással megszentelni a vasárnapot!

A hétköznapi szentmisék május 4-étől kezdve megtarthatóak a templomokban. A templomok kilincseit, padjait rendszeresen fertőtlenítsük!

Vasárnap is megtarthatóak a szentmisék abban az esetben, ha megoldható a hívek közötti 1,5 méteres távolság. Kivételt képeznek a 1,5 méteres távolság betartásának kötelezettsége alól az egy háztartásban élők. Ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a vasárnapi szentmise biztonságos végzése, ott továbbra se legyenek a hívek jelenlétében ünnepelt szentmisék. Ahol ez növeli a biztonságot és kivitelezhető, javasoljuk a szabadtéri szentmisék tartását.

A szenteltvíz tartók továbbra is legyenek üresek. Továbbra is mindenki kézbe áldozzon. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges.

Kérjük az idősebb, ill. gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is otthonról kapcsolódjanak be a szentmisékbe. Kérem az idősebb, ill. gyengébb egészségű atyákat, hogy vagy egyáltalán ne végezzenek még nép jelentében szentmisét, vagy különlegesen is tegyenek meg minden lehetséges óvintézkedést.

A szentmisén vagy litánián, szentségimádáson kívül egyéb, nagyobb létszámú rendezvényeket továbbra se szervezzenek a plébániák.

Gyóntatás lehetséges a 1,5 m távolság megtartásával. Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Ha nem lehetséges, az óvintézkedések maximális megtartásával ünnepeljék. Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben, betartva a higiéniai előírásokat. Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben.

Ahol nagyobb a járványveszély, a plébános a helyi viszonyokra való tekintettel további korlátozásokat vezethet be.

Tartsuk be a hatósági, akár országos, akár önkormányzati rendelkezéseket!

Legyünk továbbra is egyek az imádságban! Figyeljünk oda idősebb testvéreinkre! Lehetőségeinkhez képest segítsük a legszegényebbeket! Kérjük Isten áldását és segítségét, kérjük a Szűzanya, valamint Boldog Batthyány László és Boldog Brenner János közbenjárását!

Székely János

püspök



Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír