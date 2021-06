Szorgoskodjatok a jóban! – Cserháti Ferenc püspök mutatott be aranymisét a Terézvárosban

Horváth Zoltán plébános jubileumi köszöntőjében hangsúlyozta: Az Eucharisztia, melyet minden szentmisében ünneplünk, csak akkor lesz jelenvaló, ha van pap, aki azt megjeleníti. Ő tudja a Szentlélek által átváltoztatni a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé. Ezért az úrnapja szorosan kapcsolódik az egyházi rend szentségéhez. Ezért öröm a Teréz-templom köszösségének, hogy Cserháti Ferenc püspök az úrnapi szentmisében ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját.

Az Úr asztalánál ma éppúgy közösséget alkotunk, mint egykor tanítványai az utolsó vacsorán, ahol vendégül látta őket, saját testét és vérét nyújtva nekik eledelül. Ebben a szentmisében is Jézus Krisztus, a feltámadt és megdicsőült Úr a vendéglátó, aki az Eucharisztiában önmagával, az Élet Kenyerével táplálja övéit – hangsúlyozta az aranymisés püspök a szentmise bevezetőjében.

Cserháti Ferenc prédikációját teljes egészében közreadjuk.

Úrnapján arra emlékezünk, hogy Krisztus Urunk az utolsó vacsorán földi életének, szeretetének, önfeláldozásának, köztünk maradásának állandó és konkrét jelét hagyta ránk az Oltáriszentségben, az Eucharisztiában, a kenyértörésben, a szentmisében. Az Eucharisztiában nekünk adta önmagát, Testét és Vérét, mindazt, amit egész földi élete jelentett: az Őáltala, Ővele és Őbenne megvalósuló teljes üdvösséget. Nekünk adta önmagát, mindazt, amit szavaival, tetteivel, egész földi működésével nemcsak hirdetett, hanem látható formában meg is valósított: meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, elűzte a démonokat, az éhezőket betöltötte minden jóval… Mindez annak jele, hogy

Jézus Krisztusban „elérkezett közénk az Isten országa” (vö. Mt 12, 28).

Ennek megjelenítésére szolgáltak Jézus földi működése során a lakomák, a lakomákról szóló hasonlatok és az utolsó vacsora is, amelynek történetét az imént hallhattuk Márk evangélista tudósítása szerint. Az Úr feltámadását követően ismét csak erre szolgáltak a Vele való étkezések. Az Úrral való étkezések öröme, boldogsága, a közös étkezések meghittsége, védettsége, életöröme a Krisztusban hívő emberek számára mintegy elővételezték Isten eljövendő és boldog Országát, a Bárány menyegzős lakomájának örömét, amelyről a Jelenések könyvében olvasunk (19,9): „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára.”

Jézus rendelése alapján és hozzá hasonlóan az Eucharisztia ünneplésében, a szentmise lakomájában az Egyház aztán kezdettől fogva követte Ura akaratát: nemcsak felidézte és hirdette az Isten Országának örömhírét, hanem mintegy elővételezte és meg is jelenítette azt a földön. Az Apostolok cselekedetei szerint a jeruzsálemi ősegyház hívei „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (2, 42), azaz megünnepelték az Eucharisztiát, az Úr jelenlétét, és gondoskodtak egymásról az Egyház szeretetközösségében. Az Eucharisztia ünneplésében kifejezésre juttatták és elővételezték azt, aminek egykor el kell jönnie, amikor Isten lesz minden mindenben (vö. 1Kor 15,28): „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz” – ismételgetjük ma is minden szentmisében. Amikor együtt ünnepeljük az Eucharisztiát – a hálaadás kenyerével –, az Élet Kenyerével és az Élet Igéjével táplálkozunk, akkor hisszük, amit Jézus mondott: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s föltámasztom az utolsó napon” (Jn 6, 54).

Az Eucharisztia ünneplése azonban nemcsak az Isten országát elővételező lakoma, hanem egyben a „dicséret és hála áldozata” is (vö. Zsid 13, 15), amelyben ismételten felelevenítjük, jelenvalóvá tesszük Jézus életét, tanítását, működését, egyetlen keresztáldozatát, feltámadását és az eljövendő dicsőséget. A szentmisében mindezekért hálát adunk az Úrnak.

Mindezekért az Urat magasztaljuk, és bemutatjuk neki az Eucharisztia, a köszönet és hála áldozatát.

Erről hallottunk a szentleckében: „Ő az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk” (…) és elnyerjük „az örökké tartó üdvösséget” (Zsid 9, 14). „Ezt a szent cselekményt már a 2. század óta Eucharisztiának, hálaáldozatnak, hálaadásnak, hálás köszönetnek nevezzük. Az Eucharisztia ünnepét, a dicséret áldozatát, Jézus eucharisztikus lakomáját csak századokkal később nevezték el, nagyon is méltatlanul „misének” (Ite, missa est), szentmisének.

A szentmise, az Eucharisztia ünnepe tehát egyáltalán nem valamiféle szemfényvesztő vagy varázslatos cselekmény. Az átváltoztatás szavai nem varázsigék. A kenyér és bor úgynevezett átváltoztatása, Jézus Krisztus jelenléte az oltáron a szent ostyában és az áldozati kehely szent italában Jézus rendelete alapján, a Szentlélek Isten ereje és kiáradása által valósul meg (epiklézis). A pap ezért így könyörög a szentmisében: „Kérünk tehát, szenteld meg ezt az adományt Szentlelked harmatával, hogy legyen ez számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére” (2. misekánon).

Mindezeken túl az eucharisztiaünneplésben Jézus Krisztus többszörösen is jelen van közöttünk. Jelen van a hívők közösségében, hiszen Jézus maga szavatolja: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). De a feltámadt Krisztus van jelen és szól hozzánk az Isten Igéjében, az Úr Igéjében és a papi szolgálatot végző személyek által is: hiszen az „áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát föláldozta” (SC 7) – emlékeztet a liturgiáról szóló zsinati határozat. S aztán különösen és kiváltképpen jelen van köztünk az Úr az Eucharisztia szentségében, az Oltáriszentségben, az eucharisztikus kenyér és bor külső színeiben, miután ezek fölött elhangzottak az Úr rendeletének megfelelő szavak: „Vegyétek, ez az én testem”, „Ez az én vérem” (Mk 14,23).

Az Eucharisztia ünneplésében örömünknek és hálánknak adunk kifejezést Isten emberközelségéért és a Tőle kapott javakért. Ezért Eucharisztia – köszönet, amelyben ünnepi énekekkel, imákkal, szent cselekményekkel és ceremóniákkal dicsőítjük és magasztaljuk a köztünk élő Istent. Úrnapján még a közterekre is kimegyünk, az Úr jelenlétét hirdetjük mindenütt, ünnepi körmenetet tartunk, nagy pompával, virágszirmok hintésével, fúvós zenekarral és harangzúgással.

Örülünk és hálát adunk a köztünk élő feltámadt Úrnak, mert kiszabadított minket a gonosz és a halál hatalmából, és örök dicsőségre hívott minket.

Az Eucharisztia ünneplésében Jézus Krisztus Istennek tetsző hálaadásához társulunk, és vele egyesülve, őáltala és őbenne terjesztjük Isten elé a dicséret áldozatát: „Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké” – imádkozzuk buzgón minden szentmisében.

Végezetül nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Jézus minden szentmisében felszólítja övéit, hogy táplálkozzanak eucharisztikus testével és vérével: „vegyétek és egyétek”, „vegyétek és igyatok ebből mindnyájan”. A szentmisék végén, az áldozás utáni könyörgésekben is gyakran azért imádkozunk, hogy a szentségi eledel, amelyet a szentáldozásban magunkhoz vettünk, váljék hatékonnyá az életünkben. Legvégezetül pedig mindig elhangzik a felszólítás: Ite missa est – Menjetek, küldetésetek van; „Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat!”

Építsétek az Isten Országát! Szorgoskodjatok a jóban! Krisztus éljen bennetek, mindig és mindenütt! (Festinet nunc unusquisque opera bona facere).

A szentmise végén elimádkozták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Egyházak Ökumenikus Tanácsa által június 6-ára kiadott imádságot a járvány áldozataiért, valamint a jól ismert fohászt az eucharisztikus kongresszusért, melyet most egy olyan terézvárosi asszony vezetett, aki 11 évesen részese volt az 1938-as kongresszusnak és az idén is szeretne ott lenni szeptemberben a Hősök terén a pápai misén.

A szentmise végén úrnapi körmenettel folytatódott az ünnep. Az Oltáriszentséget Cserháti Ferenc vezetésével vitték díszes baldachin alatt. Négy – ünnepi virágdíszbe öltözött – oltárnál álltak meg útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvastak fel. Két oltár a templomban, két oltár a templom udvarában állt. A kongresszusi készület és a Szent József-év jegyében egy-egy oltár díszítettek.

A körmenet után Cserháti Ferenc püspök aranymisés áldásban részesítette a terézvárosi közösség papjait és híveit. Ezt követően a fúvószenekar rövid koncertet adott a templomudvaron a jubiláns tiszteletére.

Fotó: Topor Márta/Avilai Nagy Szent Teréz-templomban

