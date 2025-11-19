Szudánban az El Faserben elkövetett erőszak miatt ENSZ-vizsgálat indul

Sürgős vizsgálat indul El Faser városában a gyilkosságok és más emberi jogi jogsértések ügyében, amelyeket a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) félkatonai alakulataihoz kötnek, akik 2023. április 15. óta háborúban állnak a kartúmi hadsereggel. Erről döntött az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa, amely a november 10-i héten Genfben rendkívüli ülést tartott Szudán kapcsán, és utasította a már hivatalban lévő vizsgálóbizottságot, hogy próbálja meg azonosítani az Észak-Dárfúr fővárosában elkövetett atrocitások felelőseit. A város október 26-án, 18 hónapos ostrom után került a félkatonai erők kezére.

A pénteken elfogadott határozat nyomán vizsgálat indul az El Faserben a hadviselő felek által elkövetett nemzetközi jogsértések ügyében, azzal a felszólítással, hogy „azonosítsák, ahol lehetséges” a feltételezett elkövetőket, hogy feleljenek tetteikért.

Etnikai alapú kivégzések és nemi erőszak

„Az atrocitások, amelyek El Faserben zajlanak, előreláthatók és megelőzhetők voltak, de nem előzték meg őket. Ezek a legsúlyosabb bűncselekmények” – mondta Volker Türk főbiztos. Az Emberi Jogi Tanács különösen a város szaúdi kórházának múlt hónapban történt megtámadására összpontosított, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint több mint 450 áldozatot követelt. Az összegyűjtött helyszíni tanúvallomások, humanitárius dolgozók és kitelepített lakosok beszámolói szerint a milicisták házról házra jártak, civileket öltek meg, és mindenféle erőszakot követtek el. Volker Türk „civilek tömeges megöléséről, etnikai okokból végrehajtott célzott kivégzésekről, nemi erőszakról, köztük csoportos nemi erőszakról, zsarolási célú emberrablásokról, széles körű önkényes fogvatartásokról, egészségügyi létesítmények, orvosi személyzet és humanitárius dolgozók elleni támadásokról és más atrocitásokról” számolt be.

Két és fél év háború

A Világélelmezési Program (WFP) az El Faserből menekülők ezreinek megsegítésére szánt támogatások növelését tervezi. Eközben az emberek különböző helyeken keresnek menedéket, köztük Al-Dabbah zsúfolt menekülttáborában. A több mint két és fél éves konfliktus részleges mérlege, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) készített, legalább 40 ezer áldozat, és 13 millió kitelepítettet regisztrált az ENSZ.

A súlyos bizonytalanság eközben más területeket is érint. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a múlt héten New Yorkban meghosszabbította 2026 novemberéig az olajban gazdag, Szudán és Dél-Szudán közötti vitatott terület, Abjej (Abyei) régió békefenntartó misszióját. Az ENSZ aggodalmát fejezte ki a térségben jelen lévő dél-szudáni erők és az RSF félkatonai alakulatai miatt, holott a területnek demilitarizáltnak kellene lennie.

Az Úrangyala imádság végén, november 2-án XIV. Leó békét kívánt az országnak, ahonnan borzasztó hírek érkeznek mészárlásokról, fegyvertelen civilek elleni embertelen támadásokról. „Nagy fájdalommal követem a Szudánból, különösen Al Faser városából, az északi Dárfúr sokat szenvedett régiójából érkező tragikus híreket. A nők és gyermekek elleni válogatás nélküli erőszak, a fegyvertelen civilek elleni támadások és a humanitárius segítségnyújtás súlyos akadályozása elviselhetetlen szenvedést okoznak egy olyan népnek, amely már hosszú hónapok óta szenved a háborús konfliktustól. Imádkozzunk, hogy az Úr fogadja be az elhunytakat, támogassa a szenvedőket, és érintse meg a felelősök szívét! Megismétlem sürgető felhívásomat az érintett felekhez a tűzszünetre és a humanitárius folyosók sürgős megnyitására. Végül kérem a nemzetközi közösség határozott és nagylelkű beavatkozását, hogy segítséget nyújtson és támogassa mindazokat, akik fáradhatatlanul dolgoznak a rászorulók megsegítésén” – mondta. (Tőzsér Endre SP fordítása)

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Ebrahim HAMID/AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír