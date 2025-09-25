Szükség van rád! – Beteglátogató önkénteseket vár a pécsi egyházmegyei kórházlelkészség

Az önkéntes munka egyik legfontosabb része az az összetartó és támogató közösség, amely a kórházlelkészségi önkéntesek mögött áll. Így tudják megnyitni hétről hétre a kórtermek ajtaját, tudva, hogy bármilyen jó vagy nehéz helyzetbe kerülnek is, mindig lesz egy hely és alkalom, ahol megoszthatják élményeiket azokkal, akik ugyanezen az úton járnak.

A Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészsége önkénteseinek közössége nem nagy, de annál erősebb. Havonta egyszer találkoznak, amikor az elmúlt hetek tapasztalatairól beszélgetnek. Rájuk igazán érvényes a mondás: együtt sírnak, együtt nevetnek. Olykor egy-egy fontos kérdés nyitja meg a beszélgetést, amelyből új téma születik a következő alkalomra.

Az őszi–téli találkozót előbb a Püspöki KincsTárban, majd a Magtár Látogatóközpont teraszán tartotta a közösség. A spontán kérdések nyomán Dánél Mária Francesca betegápoló szerzetesnővér mesélt a szentév üzenetéről és a teljes búcsú elnyerésének feltételeiről.

„Bízunk benne, hogy hamarosan csatlakoznak hozzánk új önkéntesek: azok, akik most hospitálnak, és azok is, akik még csak gondolkodnak rajta, hogy önzetlen szolgálatot vállaljanak a beteg, szenvedő embertársainkért” – olvasható a Pécsi Egyházmegye honlapján közzétett felhívásban.

ITT lehet jelentkezni.