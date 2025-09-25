Szükség van rád! – Beteglátogató önkénteseket vár a pécsi egyházmegyei kórházlelkészség

Hazai – 2025. szeptember 25., csütörtök | 12:30
Ők azok, akik a legnagyobb csendben teszik a legfontosabbat: jelen vannak a betegágyak mellett, megfogják a beteg kezét, időt adnak az idejükből, és együttéreznek a szenvedővel. A Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség most ismét önkénteseket keres.

Az önkéntes munka egyik legfontosabb része az az összetartó és támogató közösség, amely a kórházlelkészségi önkéntesek mögött áll. Így tudják megnyitni hétről hétre a kórtermek ajtaját, tudva, hogy bármilyen jó vagy nehéz helyzetbe kerülnek is, mindig lesz egy hely és alkalom, ahol megoszthatják élményeiket azokkal, akik ugyanezen az úton járnak.

A Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészsége önkénteseinek közössége nem nagy, de annál erősebb. Havonta egyszer találkoznak, amikor az elmúlt hetek tapasztalatairól beszélgetnek. Rájuk igazán érvényes a mondás: együtt sírnak, együtt nevetnek. Olykor egy-egy fontos kérdés nyitja meg a beszélgetést, amelyből új téma születik a következő alkalomra.

Az őszi–téli találkozót előbb a Püspöki KincsTárban, majd a Magtár Látogatóközpont teraszán tartotta a közösség. A spontán kérdések nyomán Dánél Mária Francesca betegápoló szerzetesnővér mesélt a szentév üzenetéről és a teljes búcsú elnyerésének feltételeiről.

„Bízunk benne, hogy hamarosan csatlakoznak hozzánk új önkéntesek: azok, akik most hospitálnak, és azok is, akik még csak gondolkodnak rajta, hogy önzetlen szolgálatot vállaljanak a beteg, szenvedő embertársainkért” – olvasható a Pécsi Egyházmegye honlapján közzétett felhívásban.

ITT lehet jelentkezni. 

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

#egészségügy #egyház társadalmi tanítása #egyházmegyék #pasztoráció #szolidaritás

