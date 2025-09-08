Szünideiből iskolai módba váltottak a Jelenlét Pontok

Országszerte várják tanulást támogató alkalmakra az iskolát kezdő vagy folytató fiatalokat az Európai Unió társfinanszírozásával működő Jelenlét Pontok, ahol a gyerekek nyugodt körülmények között írhatják meg a házi feladatukat, részesülhetnek korrepetálásban.

Az esetek többségében az ország legszegényebb településein élők nem engedhetik meg maguknak a nyaralást, sem pedig a gyerekek táboroztatását, viszont a családoknak a nyári idénymunkából származó jövedelem az éves kereset fontos részét képezi.

A Jelenlét Pontok tehermentesítették a szülőket, hisz felügyelet mellett hagyhatták a fiatalokat, akik biztonságos környezetben, tartalmas elfoglaltságokkal tölthették a nyarat.

Idén nyáron több mint 6200 gyermek vett részt különböző szünidei tematikus – egészséges életmóddal, sporttal, kultúrával, természetismerettel kapcsolatos – eseményen. Több településen – magánadományozók vagy a Jelenlét Pontot fenntartó szervezet jóvoltából – kirándulásokat is szerveztek, így sok fiatal megismerhette Magyarország nevezetesebb turisztikai látványosságait, tájait.

Az iskolák, óvodák nyári zárva tartása sok helyen súlyos terhet ró a családokra. A Jelenlét Pontok ezt a feladatot is átvállalták, a hozzájuk érkező gyerekeket minimum három étkezéssel – tízórai, ebéd, uzsonna – várták.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír