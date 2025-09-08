Szünideiből iskolai módba váltottak a Jelenlét Pontok

Hazai – 2025. szeptember 8., hétfő | 10:32
3

Korrepetálással és tanodajellegű foglalkozásokkal várják a fiatalokat a felzárkózó településeken a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pontjain, ahol a nyár folyamán sem állt meg a munka, hiszen több mint 6200 gyermek szabadidejének hasznos eltöltéséről gondoskodtak a Felzárkózó települések program helyszínein.

Országszerte várják tanulást támogató alkalmakra az iskolát kezdő vagy folytató fiatalokat az Európai Unió társfinanszírozásával működő Jelenlét Pontok, ahol a gyerekek nyugodt körülmények között írhatják meg a házi feladatukat, részesülhetnek korrepetálásban.

Az esetek többségében az ország legszegényebb településein élők nem engedhetik meg maguknak a nyaralást, sem pedig a gyerekek táboroztatását, viszont a családoknak a nyári idénymunkából származó jövedelem az éves kereset fontos részét képezi.

A Jelenlét Pontok tehermentesítették a szülőket, hisz felügyelet mellett hagyhatták a fiatalokat, akik biztonságos környezetben, tartalmas elfoglaltságokkal tölthették a nyarat.

Idén nyáron több mint 6200 gyermek vett részt különböző szünidei tematikus – egészséges életmóddal, sporttal, kultúrával, természetismerettel kapcsolatos – eseményen. Több településen – magánadományozók vagy a Jelenlét Pontot fenntartó szervezet jóvoltából – kirándulásokat is szerveztek, így sok fiatal megismerhette Magyarország nevezetesebb turisztikai látványosságait, tájait.

Az iskolák, óvodák nyári zárva tartása sok helyen súlyos terhet ró a családokra. A Jelenlét Pontok ezt a feladatot is átvállalták, a hozzájuk érkező gyerekeket minimum három étkezéssel – tízórai, ebéd, uzsonna – várták.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

#ifjúság #Magyar Máltai Szeretetszolgálat #oktatás-nevelés #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató