Tagle bíboros: A helyzet nem volt ideális az első karácsonykor sem

Fájdalom és remény – ez a két érzés tölti el az emberek szívét az idei karácsonyt megelőző napokban. A végéhez közeledik a 2020-as év, amire a pandémia rányomta a bélyegét, sok szenvedést hozva az emberiségnek. Ugyanakkor megmutatta azt is, hogy a bajban az összefogás, a segítség mennyire sokat jelent.

A Fülöp-szigeteki Tagle bíboros is átesett a Covid-19-fertőzésen. Az interjúban arról beszélt, hogy Jézus születésének ünnepe most még inkább a remény és az újjászületés jelképe az egész emberiség számára.

Az idei karácsony nagyon más lesz a járványhelyzet miatt. Az óriási szenvedés közepette most még nagyobb szüksége van az embereknek a remény üzenetére, melyet a születő kis Jézus hoz a világba. Tagle bíboros felhívta a figyelmet arra, hogy azt se felejtsük el, hogy a helyzet nem volt ideális az első karácsonykor sem, vagyis amikor Krisztus megszületett.

Izraelben nehéz volt az élet, és ezek közé a körülmények közé érkezett meg Isten Fia. A mostani problémák és a szenvedés talán segíteni fog abban, hogy karácsonykor a remény üzenetére összpontosítsunk.

Mi a karácsony? A közénk eljövő Isten ünnepe. Azt jelenti, hogy soha többé nem leszünk egyedül. Emmanuel: az Isten velünk van! A többi dolgunk el fog tűnni: a befektetéseink, a sikereink, az ajándékok, a pénzünk – mind semmivé lesz. Mindaz, amit a karácsonyhoz társítottunk, eltűnhet. De Jézus eljön közénk, Isten velünk van, és mindig velünk marad. Ez a mi reményünk.

Tagle bíboros az interjúban beszélt Covid-19-fertőzéséről is. Bátorító szavakkal fordult azokhoz, akikről kiderül, hogy pozitívak, és most félelem és bizonytalanság járja át őket. Először is testvérükre találnak a Fülöp-szigeteki főpásztorban, mert ő már megismerte, milyen belső félelmek, aggodalmak öntik el az ember lelkét, amikor kiderül, hogy ő is elkapta a koronavírust. Nekik és mindenkinek, aki hallgatja őt, elmondta, ez váratlanul éri az embert; ahogy az evangélium mondja: „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” (Mt 25,13). Ugyanakkor arra biztatott, próbáljunk úgy megélni minden pillanatot, életünk minden napját, hogy békében vagyunk Istennel és a felebarátunkkal.

Ne halogassuk a jócselekedeteket, amiket most megtehetünk: egy jóságról, igazságosságról árulkodó gesztus, egy egyszerű telefonhívás, egy mosoly, egy emlék – mert nem biztos, hogy lesz még lehetőségünk rá.

Ferenc pápa idén többször rávilágított arra, hogy a járvány megmutatta: senki nem menekülhet meg, nem üdvözülhet egyedül. Mit tehetnek a keresztények, hogy tanúskodjanak a Szentatya szavairól? Tagle bíboros szerint nagyon sok dolgot. A keresztények nagyon találékonyak, a világ számos részén nemzedékről nemzedékre különböző módokon ünneplik karácsonyt; egyik országról a másikra járva látszik, milyen kreatívak. 2020 karácsonya a pandémia jegyében a szolidaritásra szólít.

Remélem, hogy lesz hozzá fantáziánk, hogy megtaláljuk a módját, és oda tudjunk figyelni azokra a testvéreinkre, akiknek szükségük van a baráti segítségre.

Talán ahelyett, hogy magunknak tennénk félre a pénzt, gyűjthetnénk a szomszédunknak, akinek semmije nincs? Nagyon sok módja van annak, hogy az emberek megértsék: »Van egy fivérem, egy nővérem, egy barátom.«”

A végéhez közeledik ez a szenvedéssel teli 2020-as év. Mit kíván az új évre? Tagle bíboros erre így válaszolt: „Azt kívánom, hogy az embereknek legyen erejük, reményük, hitük és örömük ahhoz, hogy fényesebbé, világosabbá tegyék az új évet. Nem várhatjuk külső tényezőktől a változást. Lehet, hogy nem fognak változni a dolgok. Mi viszont nézhetjük más távlatból a világot, és ez több fényt hozhat az új évbe: a reményünk, a szolidaritásunk, az örömünk által.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News



Magyar Kurír