Találkozót szerveztek a székesfehérvári karitászcsoportok munkatársainak

Imával, elmélkedéssel kezdődött a program. Ezután a karitászcsoportok 1-1 tagja bemutatta a saját csoportját és annak igazi profilját. Öröm volt hallgatni a „haladó csoportokról” szóló beszámolót, melyek nagy létszámmal, igazi közösségként, eredményesen munkálkodnak, de ugyanekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, utánpótlás nélkül, de tele jóakarattal, és nem adják fel, nem hagyják abba, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik.

Később Borbélyné Somogyi Szilvia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatóhelyettese tartott rövid összefoglalót a Karitász nemzetközi és országos felépítéséről, küldetéséről.

Az igazgatóhelyettes rámutatott: mivel hármas alappilléren – a szeretet, szervezettség és szakmaiság – nyugszik a karitászos munka, fontos tisztában lenni a szolgálat evangelizációs oldala mellett a szociális munka oldalával is.

Az országos központból kiindulva, az egyházmegyei Karitászon keresztül tud a szolgáló, irgalmas szeretet, a segítségnyújtás elérni a rászorulókhoz. De nem érne célba mindez a Székesfehérvári Egyházmegye 94 önkéntes csoportja nélkül, akik tagjai láthatatlanul végzik az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Mindez azonban csakis Istennel lehetséges, mert „a Karitász ima nélkül adományosztó csoport, munka nélkül imádkozó közösség” – mondta Borbélyné Somogyi Szilvia.

Ezután kiscsoportos műhelymunka következett, 3 nagy kérdésre keresték a választ az 5–6 fős munkacsoportok: hogyan valósítható meg a karitászcsoportok erősítése; a rászorulói csoportok körének tágítása; valamint az anyagi források bővítése. A végén minden csoportból beszámolt valaki az ott elhangzottakról.

Lelkiismeret-vizsgálat is volt ez a délután: a résztvevők elgondolkodtak azon is, az egyéb teendőik mellett tudják-e másképp is adni a hozzájárulásukat ehhez a szolgálathoz, aminek a fontossága nem kétséges: Jézus az első helyen említi, a Szentatya pedig ezt visszhangozza, bárhová megy.

A programot hálaadó szentségimádás és szentmise zárta.

Szöveg: Zemlényi Katica

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír