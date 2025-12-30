Találkozót tartott a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat közössége Szombathelyen

Hazai – 2025. december 30., kedd | 9:01
6

Székely János megyéspüspök által vezetett „Szentek nyomában” ifjúsági zarándoklat közössége december 22-én a szombathelyi Püspökvárban tartotta az idei év utolsó találkozóját.

Idén április 11-én negyedik alkalommal közel száz fiatal indult útnak Győrből a „Szentek nyomában” mottóval meghirdetett háromnapos gyalogos zarándoklaton, Székely János megyéspüspök vezetésével.

A zarándokok számára szervezett mostani találkozóra az egyházmegye különböző pontjairól érkeztek a résztvevők az egyházmegye központjába, Kőszegről, Körmendről, Magyarlak-Csörötnekről, Jákról, Celldömölk-Alsóságról, valamint Szombathelyről.

A fiatalok a nap folyamán Székely János püspök gondolataival hangolódtak karácsony ünnepére, arra a kérdésre keresték személyes válaszaikat, hogy mi lehet Isten álma az ő életükkel.

Délután segítőként vettek részt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász által rendezett szeretetvendégségben, mézeskalácsot sütöttek, amellyel este megajándékozták a szombathelyi Egyházmegyei Papi Otthonban lakó atyákat, egy zenés műsor keretében.

A program misével zárult, melyet Székely János püspök celebrált.

Szöveg: Kerényi Kata

Fotó: Nagy Gellért

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #találkozó #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató