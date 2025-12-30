Találkozót tartott a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat közössége Szombathelyen

Idén április 11-én negyedik alkalommal közel száz fiatal indult útnak Győrből a „Szentek nyomában” mottóval meghirdetett háromnapos gyalogos zarándoklaton, Székely János megyéspüspök vezetésével.

A zarándokok számára szervezett mostani találkozóra az egyházmegye különböző pontjairól érkeztek a résztvevők az egyházmegye központjába, Kőszegről, Körmendről, Magyarlak-Csörötnekről, Jákról, Celldömölk-Alsóságról, valamint Szombathelyről.

A fiatalok a nap folyamán Székely János püspök gondolataival hangolódtak karácsony ünnepére, arra a kérdésre keresték személyes válaszaikat, hogy mi lehet Isten álma az ő életükkel.

Délután segítőként vettek részt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász által rendezett szeretetvendégségben, mézeskalácsot sütöttek, amellyel este megajándékozták a szombathelyi Egyházmegyei Papi Otthonban lakó atyákat, egy zenés műsor keretében.

A program misével zárult, melyet Székely János püspök celebrált.

Szöveg: Kerényi Kata

Fotó: Nagy Gellért

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír