Találkozót tartottak a Pécsi Egyházmegye papnövendékei

A pörbölyi kis templom, mely Szent László nevét viseli, a hívek közadakozásából épülhetett meg két évtizede, és azóta is kiszolgálja mind a katolikus, mind pedig a protestáns híveket is, hiszen az építkezéskor az volt a szándék, hogy a különböző felekezetű hívek egyaránt használhassák az épületet. Az összefogásban nagy szerepe volt a néhai Herendi János atyának – nevét fénykép és emléktábla is őrzi a templom falán.

Az ünnepi szentmise után öröm volt megtapasztalni a helyi hívek vendégszeretetét és kedvességét.

Rövid, ám tartalmas napunkat Bátán folytattuk, ahol a Szent Vér lelkigyakorlatos házban Sümegi József diakónus atya, a kegyhely őre fogadott minket. A délutánt kötetlen beszélgetéssel töltöttük, megosztottuk egymással nyári élményeinket; beszélgettünk egyházmegyénk jelenéről és jövőjéről, illetve lehetőség nyílt püspök atyával az egyéni, személyes beszélgetésekre is.

Esténket közös filmnézéssel töltöttük. A kötéltánc című filmet megtekintve beszélgettünk a papságról, hiszen a film rengeteg párhuzamot hozott a papi élettel kapcsolatosan. Sok kérdés merült fel bennünk a film után, melyekről késő estig tudtunk vidáman beszélgetni.

Másnap, Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén a bátai bazilikában vettünk részt közös szentmisén. Családias hangulatban, mindannyian az oltár köré gyűlve fogalmaztuk meg kéréseinket és hálaadásunkat Istennek, aki meghívott minket a papságra. Püspök atya szentbeszédében kiemelte, hogy

a papi élet is egy odaajándékozott élet.

Ahogyan Keresztelő Szent János is odaadta az életét, hasonló módon mi is odaajándékozzuk azt másoknak, még ha nem is feltétlenül a vértanúság útján tesszük ezt.

A szentmisét követően a település polgármestere, Huszárné Lukács Rozália látott vendégül minket saját készítésű bajai halászlével, illetve nagyon fonom mákos nudlival.

Az örömteli találkozás mindannyiunknak erőt adott, közösen felkészültünk az előttünk álló tanévre. Jó volt együtt lenni, hiszen az előttünk álló évet különböző képzési helyeken fogjuk majd tölteni, így találkozni is kevesebbet tudunk az év során.

Szöveg és fotó: Mihovics Szebasztián papnövendék

Forrás: Pécsi Egyházmegye

