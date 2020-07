Találkozót tartottak a Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Bírósága munkatársai

Mivel az egyházmegyei bíróság működése lényegileg okiratok szintjén valósul meg, és csak a három bíró találkozik egy ítélet meghozatala kapcsán, szükséges, hogy a bíróság összes tagja évente legalább egyszer találkozzon, hogy minél hatékonyabban tudjanak együttműködni.

Az ülésen a bírósági helynök az ügyhallgatók pontos munkájára hívta föl a figyelmet, ami nagyban elősegíti a bírók munkáját. Szükség van arra is, hogy az ügyhallgató egyes esetekben a megadott kérdéssortól eltérjen a körülmények jobb megismerése érdekében. Gondot jelent egy házasság érvénytelenítésénél, ha olyan tanút jelölnek meg a felek, aki nem ismeri igazán az adott házasság történetét. A helynök felhívta a figyelmet a Ferenc pápa által kiadott Mitis Iudex kezdetű motu proprióra, melyben többek között a Szentatya mint legfőbb törvényhozó lehetővé tette a tanúk számára a szavahihetőségük igazolását, ami alapján a vallomásuk teljes bizonyító erővel rendelkezhet.

A bírósági helynök a házasság színlelésével kapcsolatban néhány helyzetre hívta föl a munkatársak figyelmét, és megfelelő irodalmat is ajánlott a témában.

A bíróság ügyvédje elmondta, hogy összeállított egy listát azokról a dokumentumokról, melyeket egy házassági per kapcsán a feleknek be kell szerezni és be kell nyújtani a bíróságnak. A helynök ígéretet tett, hogy ezt a dokumentumot továbbítja a lelkipásztoroknak, valamint az egyházmegye honlapjára is feltöltik a püspöki bíróság oldalán.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

