Támogatókat keresnek egy rendhagyó kórházi akcióhoz a Váci Egyházmegyében

Az alapítvány akciója arra irányul, hogy a kórházi szobákban lecserélhessék a korábbi öreg és megfakult képeket, illetve azokat a szobákat is feldíszíthessék, ahol korábban nem voltak ilyenek. Így szeretnék barátságosabbá, otthonosabbá tenni a bent levők számára az alapvetően rideg kórházi környezetet.

A képkeretekkel együtt egy-egy képnek 6-7000 forintos költsége van. A kórház négy szintjén összesen 70 darabra lenne szükség, ezért 420-490 ezer forint összegyűjtése szükséges a projekt kivitelezéséhez.

A szervezők azt kérik, hogy akinek módjában áll, az alapítvány számára nyújtott adományával támogassa a fenti törekvést. Kérésre vállalkozások számára adóigazolást állít ki az alapítvány a befizetésről.

Az adományokat az Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány számlájára is be lehet fizetni (az alapítvány számlaszáma: 11742094-20176479), de a templomi gyűjtések alkalmával is nyílik mód az átadásra.

Az alapítvány munkatársai bíznak benne, hogy már az adventi időszakban elkezdhetik a szobákban feltenni az új képeket, amelyek nem csupán a falakat színesítik majd, hanem a betegek, kórházi ápolásra szorulók közérzetén is javíthatnak majd.

A projekt működését a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata honlapján lehet nyomon követni.

