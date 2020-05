Támogatókat vár a szombathelyi Szent Márton Alapítvány

Jelenleg több mint ötven családot látnak el, nem ritka, hogy nyolc-tíz éhes gyerek is van egy háznál. Az ebédkiszállítás koordinálásában nagy szerepet tölt be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A segítő szervezet küldetését egy bibliai idézettel fogalmazta meg. „Mert éheztem, és ennem adtatok” (Mt 25,35) A kuratóriumi tagok közt szerepel Székely János püspök, Bodnár Pál helyi szociális szövetkezeti vezető és Asbóth Mária, aki az önkormányzat gyámügyi osztályán szerezte tapasztalatait, emellett a Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi önkéntes csoportjának vezetője.

A járványügyi helyzetben felhívást tettek közzé: olyan önkéntesek jelentkezését várják, akik hétvégi ebédszállításban segítenének és rendelkeznek saját autóval. Az ellátás már elindult, segítségre azonban folyamatosan szükség van. A kiszállítandó ebéd két fogásból áll, a helyi Brenner János Általános Iskola konyháján levest és főételt is készítenek. Az átadás főként a kapuban történik, de előfordul az is, hogy a bejárati ajtóig viszi a sofőr az ételt megfelelő védőöltözetben.

A kiszállítás koordinálásában fontos szerepet vállalt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ellátottak körét az önkormányzat családsegítő szolgálatával és a Katolikus Karitásszal egyeztetve együtt állapítják meg. A kezdeményezésben kezdettől részt vesznek a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei, időközben csatlakoztak hozzájuk középiskolások, cégek, magánszemélyek. A résztvevők több órát is áldoznak hétvégéken szabadidejükből az elesettek megsegítésére.

Székely János püspök maga is tevékenyen részt vesz az alapítvány működésében, gyakran van jelen személyesen is az ebédosztásnál. Nem ismeretlenek számára az érintettek, rendszeresen látogatja őket, levelezik is velük.

Asbóth Máriától megtudtuk, a rászorulók értékelik a törődést, gyakran csodálkoznak, hogy egyáltalán részesülnek az adományból. „Előfordul, hogy mást ajánlanak maguk helyett, aki még jobban rászorul a segítségre. Van, aki már déltől toporog a kapuban, van, akinek könnybe lábad a szeme a meleg étel láttán. Sokat jelent ez azok számára, akiknél öten-hatan élnek egy szobában és lavórban fürdenek” –mondja a máltai csoportvezető.

Az önkéntesek jelentkezését és az adományokat továbbra is várják a szentmartonkopenye@gmail.com címen.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Szendi Péter/Veol.hu

Magyar Kurír