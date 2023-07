Tanév végi hálaadáson vettek részt a Veszprémi Főegyházmegye katekétái

Felker Zsolt főegyházmegyei hitoktatási referens köszöntötte a főpásztort, és megköszönte, hogy elfogadta a meghívást a közös hálaadásra.

Az érsek prédikációjában hálát adott a katekéták nevében is, hogy hiszünk az Istenben, és hogy az örömeinket és a gyengeségeinket is mertük hittel odavinni Isten elé – akár a mi gyengeségeinket, „lepránkat”, akár a gyerekek, szülők, tanárok, a közösségek gyengeségeit. Ő pedig megajándékozott gyermekekkel, ifjakkal.

Udvardy György szentbeszédében kifejtette: hálát adunk azért, hogy ez nem más, mint az életszentségre való meghívás útja; hálát adunk azért, hogy nem engedtük, hogy más motiváljon, más irányítson abban, hogy a katekézis szolgálatát végezzük, mint hogy az életszentségre kaptunk meghívást; hálát adunk azért, hogy az Egyházban ezt a szent életre való meghívást tudjuk őrizni, hogy efelé törekszünk, ebben akarunk növekedni.

Hálát adunk az elmúlt tanévért, hogy az Egyházban meg tudtuk élni a tanítványok közösségét – úgy tanítunk, hogy közben tanulunk. Nem csak egyszerűen ügyesebbek leszünk módszerekben, felkészültebbek tudásban, sokkal fontosabb, hogy tanítványok maradunk. Aki a tanítványi szerepet elfelejti, az nem az Úrra tekint. Hálát adunk azért, hogy akartunk tanítványok maradni a készületben, a továbbképzésekben, de az imádságban, az Egyházunkhoz való ragaszkodásunkban is, és abban, hogy hisszük, hogy az Isten általunk is föltárja misztériumát a gyermekei előtt.

Hálát adunk zarándoklétünkért, ami abban mutatkozik meg, hogy figyeljük az útjelzőket, fölfedezzük Isten jeleit, ami mindig könnyű; hálát adunk azért, hogy egymás társai vagyunk a zarándoklás során. Az úton mindenkinek más a tempója, de együtt haladunk Jézusunkkal az Atya háza felé. Ez történik bennünk is, növendékeinkben is, a közöségeinkben is – zarándokolunk, és az Egyház vezet bennünket. Hálát adunk azért, hogy az Egyház küldetésében részesedhettünk mint hírnökök. Hirdetjük Jézus Krisztus evangéliumát, a szövetséget, a szentséget, a megtérést, hirdetjük az örök életet. Sokszor meg kell erősödnünk nekünk is abban, hogy a világ számára van mondanivalónk, sőt egyre inkább az Egyháznak van csak mondanivalója.

Hálát adunk az Egyház intézményéért, hiszen az intézményre mi nem úgy tekintünk, mint korlátra, hanem mint olyan valamire, aminek segítségével hirdethetjük az evangélium örömhírét. Hálásak vagyunk, hogy ezt az egyházmegyében együtt tehetjük.

A prédikáció végén az érsek megköszönte mindenkinek az elmúlt tanévben végzett szolgálatot. Arra buzdított, hogy a továbbiakban is hagyatkozzunk Egyházunkra, hagyatkozzunk arra az Istenre, aki megígérte, hogy „számtalan utódot ad nekünk”.

Udvardy György érsek végül megköszönte a nyári katekézishez kapcsolódó tevékenységet, minden katekétának jó pihenést és feltöltődést kívánt az új tanév kezdetéig.

Szöveg: Csomay Tünde

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír